”Magazinele membre ARMO au pregatit o gama variata de cadouri potrivite pentru Sf. Valentin si Dragobete, cat si pentru perioada 1-8 Martie. Comertul online ofera o modalitate facila de a accesa o gama larga de produse din confortul propriei case, precum si preturi si servicii mai bune. Incurajam clientii sa achizitioneze produse de la magazinele romanesti cunoscute”, a declarat Florinel Chis, directorul executiv al ARMO.

Cele mai mari vanzari sunt asteptate in categoria bijuteriilor, cosmeticelor, lenjeriei intime si cadourilor.

“Estimam o crestere de 80% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In primul trimestru din 2016 am avut vanzari de 350.000 euro, media pe comanda fiind de 180 lei. Am pregatit stocuri consistente pentru cele mai bine vandute, si, in mod special, pentru produsele de culoare rosie, specifice acestei perioade”, a declarat Cristina Vasile, fondator Sevensins. ”Din experienta anilor trecuti, luna ianuarie reprezinta reinnoirea stocurilor pentru lunile februarie si martie. Luna februarie este cea mai buna luna din an din punct de vedere al vanzarilor, dar si martie, produsele SevenSins fiind cadouri ideale pentru aceasta perioada”, a mai explicat Cristina Vasile.

Totdata, unele dintre magazine anunta campanii personalizate, dar si colectii dedicate.

”Pentru sarbatorile de 1-8 martie, precum si pentru cea de Sf. Valentin vom avea campanii personalizate, active cu cel putin 10 zile inainte pentru a oferi timp clientilor sa prospecteze si sa comande produsele dorite”, a declarat Silvia Amaritei, general manager Carespot. ”Estimam o crestere cu cel putin 25% a comenzilor in aceasta perioada fata acelasi interval al anului trecut, ceea ce se traduce intr-un volum cu 55% mai mare, datorita faptului ca avem un portofoliu de produse compatibile cu specificul sarbatorilor”, a mai adaugat Amaritei.

“Borealy.ro a introdus in oferta de Valentine's Day noi colectii de bijuterii personalizate cu mesaje de Sf. Valentin si Dragobete, foarte cautate in aceasta perioada. In privinta clientilor de sex masculin

anul acesta ne-am concentrat oferta pe butoni personalizati cu hobby-uri: tenis, golf, echitatie, calatorii, auto, motociclism, fotografie si altele”, a declarat Eugen Rasoiu, director general Borealy.ro.

Pentru clientii care doresc sa faca achizitii online in afara tarii, in spatiul european, Centru European al Consumatorilor din Romania le ofera asistenta pentru a solutiona eventualele probleme, dar si sfaturi de achizitie. ”Orice decizie ar trebui sa inceapa cu o cautare, apoi, optional, compararea diferitelor oferte. Reglementarile in domeniul comertului online prevade elemente obligatorii pe care magazinele care vand produse sau servicii online trebuie sa le ofere despre produs, inainte de a se incheia un contract online, si care ajuta la decizia de achizitie: principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, pretul acestora, perioada de valabilitate a ofertei sau a preturilor, costul de utilizare a mijloacelor de comunicatie la distanta, modalitatile de plata, livrare, executare, procedura magazinului de solutionare a reclamatiilor, termenul de retragere si formularul tipizat de retragere, existenta unei garantii legale, durata contractului. Specific achizitiilor online este faptul ca, pentru majoritatea contractelor, exista dreptul de retrage in termen de 14 zile calendaristice, fara a oferi vreo explicatie si fara penalitati, in afara celor stabilite prin lege”, a declarat Irina Chiritoiu, directorul Centrului European al Consumatorilor din Romania.

Printre magazinele membre ARMO se numara: AVStore, F64, Elefant, FashionUp, evoMAG, SevenSins.ro, eMAG, PC Garage, Fungift, Animax.