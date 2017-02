Autovit.ro, cea mai mare platforma profesionala de anunturi auto din Romania, parte a grupului Naspers, lanseaza un nou serviciu care faciliteaza vanzarea si cumpararea de piese de schimb pentru masini. In prezent, in Romania sunt conform DRPCIV peste 7 milioane de autovehicule in circulatie, dintre care peste 5,4 milioane de autoturisme.

Noul serviciu de piese auto a fost dezvoltat pentru a imbogati experienta utilizatorilor Autovit.ro prin oferirea de facilitati suplimentare, dincolo de modelul actual al site-ului bazat pe publicarea de anunturi auto si intermedierea comunicarii intre vanzatori si cumparatori.

“Am plecat de la o realitate simpla: fiecare masina inglobeaza in medie 30.000 de repere (piese), iar multitudinea de marci si modele aflate in circulatie ar presupune adaugarea pe Autovit.ro a cateva milioane de anunturi pentru piesele existente in stocuri la magazinele si distribuitorii specializati. Drept urmare, am gandit un sistem de interogare a stocurilor astfel incat sa facilitam interactiunea dintre cei care cauta piese de schimb noi sau din dezmembrari si vanzatorii care au pe stoc aceste repere”, explica Cristian Cojocaru, sales manager la Autovit.ro.

Vizitatorii site-ului au astfel posibilitatea de a solicita, prin completarea unui scurt formular, catre toti partenerii Autovit.ro, piesele sau consumabilele auto de care au nevoie pentru lucrarile de reparatie si mentenanta a masinilor pe care le detin.

Dupa completarea formularului, utilizatorii noului serviciu lansat de Autovit.ro pot alege cele mai avantajoase oferte dintre cele primite si se pot adresa imediat vanzatorilor pentru finalizarea tranzactiei.

Comerciantii de piese pot vedea in timp real cererile venite din piata si pot oferta clientilor piesele care sunt in stocul lor, precizand totodata si conditiile de livrare. Un astfel de sistem genereaza o importanta economie de timp ce are ca efect imediat o crestere a eficientei activitatii, inregistrand la finalul fiecarei zile un volum mai mare de piese vandute.

“In prezent, noul serviciu lansat de Autovit.ro este intr-o perioada de testare si, prin urmare, nu vor fi costuri asociate acestuia nici pentru vanzatori, nici pentru cumparatori. La finalul perioadei de testare, el va ramane in continuare gratuit pentru cumparatori”, adauga Cristian Cojocaru.

Autovit.ro are, in prezent, peste 12.700 de anunturi cu piese de schimb. Noul serviciu va da posibilittaea cumparatorilor sa acceseze stocurile mult mai mari existente la distribuitorii din intreaga tara.