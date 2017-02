evoMAG inaugureaza primele puncte de livrare, ca parte a strategiei de extindere la nivel national, facilitand astfel livrarea produselor comandate online. Noul serviciu vine in completarea celor deja existente si vizeaza, in principal, clientii activi care au nevoie de un program mai flexibil pentru ridicarea coletelor.

Serviciul este dezvoltat in parteneriat cu compania Coleto si, pentru inceput, vizeaza sase puncte de livrare, dintre care patru in Bucuresti (Soseaua Pipera, Bulevardul Timisoara, Tineretului si Ghencea), unul in Giurgiu si unul in Craiova.

Parteneriatul cu Coleto face parte din strategia de dezvoltare a evoMAG menita sa genereze anul acesta o crestere a cifrei de afaceri pana la 25 de milioane de euro.

„Ne dorim crearea unei retele de puncte de livrare care sa acopere intreaga tara, astfel ca, in urmatoarele luni, vom creste numarul punctelor de livrare, atat prin dezvoltarea parteneriatului cu Coleto, cat si prin partenerierea cu alte companii. In paralel, purtam discutii si cu o firma de curierat, planul nostru fiind sa incheiem anul 2017 cu peste 50 de puncte de livrare, extinse la nivel national”, spune Mihai Patrascu, CEO evoMAG.

Clientii care opteaza pentru ridicarea produselor din punctele de livrare, o pot face de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00 si sambata, intre orele 09:00 – 13:00. Termenul de ridicare a unui colet este de sapte zile, timp in care fiecare client va fi informat zilnic, prin SMS si mail in privinta pachetului. Dupa cele 7 zile in care coletul nu a fost ridicat din punctul de livrare Coleto solicitat, acesta se va intoarce la sediul central evoMAG.ro. Electrocasnicele mari (frigidere, masini de spalat, cuptoare incorporabile etc.) nu pot fi ridicate din punctele de livrare Coleto.

Clientii pot deschide coletele si verifica produsele comandate, iar livrarea catre punctele Coleto este gratuita daca valoarea comenzii este de minimum 99 lei pentru produsele livrate in Bucuresti si de 299 lei pentru cele livrate in tara.

Noul serviciu este cel mai recent dintr-o serie de beneficii oferite de evoMAG si vine in sprijinul nevoii clientilor de rapiditate in livrare, evoMAG fiind, de altfel, si singurul magazin online care ofera livrarea produselor in Bucuresti intr-un interval de o ora de la plasarea comenzii. Totodata, evoMAG ofera si optiunea de livrare in trei ore.

Cat priveste timpul de livrare pentru toate comenzile evoMAG, in medie, 97% dintre acestea sunt livrate in 24 de ore. Timpul de livrare este unul redus si pentru ca evoMAG onoreaza comenzile din Bucuresti cu masinile proprii, fiind unul dintre putinele magazine online din Romania care ofera acest serviciu.