Inainte de a investi sume mari de bani in marketing, fa cateva teste (relativ) usoare, dar extrem de importante – analizeaza-ti principalele pagini ale magazinului tau online (home page, paginile de categorii si detaliile produselor) si asigurate ca raspunsul este “da” la intrebarile de mai jos, subliniaza Maarten Deboo, CEO Baldwin si Wizmo, belgian cu 16 ani experienta in eCommerce.

Pot vizitatorii tai sa inteleaga, in cinci secunde, ce fel de produse vinzi?

Sunt motivele suficient de vizibile si convingatoare astfel incat vizitatorii sa cumpere din magazinul tau?

Arata magazinul tau online suficient de demn de incredere astfel incat sa completeze datele cardurilor?

Daca raspunsurile sunt pozitive cel putin la aceste trei intrebari, poti incepe sa investesti, treptat, in campanii de marketing, testand pe masura ce cresti bugetele.

Greseli pe care le fac marketerii

“Cred ca este interesant sa vedem ce trec cu vederea de obicei marketerii, sau catre ce tind sa acorde mai putina atentie, atunci cand vine vorba de eCommerce, spune Maarten.