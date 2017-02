Pentru Valentine's Day, cele mai vandute flori au fost trandafirii rosii si cei albi, dar la mare cautare au fost lalelele si florile de primavara. Orasele cu cele mai bune vanzari din tara au fost Cluj si Bucuresti. Atat in mediul online, cat si in offline, valoarea medie pentru achizitia buchetelor de flori a fost de 250 de lei. Magnolia a pregatit pentru Valentine’s Day si Dragobete aranjamente florale speciale, buchete de trandafiri sau flori de primavara.

Februarie marcheaza prima perioada din an cu cerere mai mare. Urmeaza inceputul lunii martie, cu Martisor si Ziua Femeii, iar Magnolia si-a pregatit deja logistica necesara cererii sporite. Florile special pregatite pentru prima luna de primavara, si cele mai importante doua zile din martie, sunt freziile, lalelele, liliacul si irisii.

FloriDeLux.ro, concurent Magnolia.ro, a subliniat ca romanii au cheltuit, in medie, 190 de lei pe buchetele daruite persoanelor iubite de Valentine’s Day. Comenzile inregistrate de retailer in perioada aferenta au generat vanzari in valoare de circa 20.000 de euro, in crestere cu 15%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Numarul comenzilor inregistrate de Valentine’s Day de catre FlorideLux a crescut cu aproximativ 25% in 2017, in raport cu perioada similara a anului trecut.

Floraria Magnolia activeaza pe piata din Romania din 1997 si online a debutat in 2001. A fost primul magazin online local prin intermediul caruia doritorii au putut achizitiona flori. Principalii concurenti ai Magnolia.ro sunt Floria.ro sau Floridelux.ro.