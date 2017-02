In topul general al vanzarilor de carte pe elefant.ro , in luna ianuarie 2017, conduc detasat doi romani: Irina Binder cu Insomnii se situeaza pe prima pozitie, in timp ce Andrei Ciobanu cu volumul aflat in precomanda in luna ianuarie, Suge-o, Andrei! a acaparat in doar o luna pozitia a doua a clasamentului. Jojo Moyes s-a situat pe locul al treilea in topul general de carte, cu volumul Dupa ce te-am pierdut.

De altfel, britanica Jojo Moyes, autoarea unora dintre cele mai populare titluri din categoria Romance, a reusit in ianuarie 2017 sa acapareze nu mai putin de 3 dintre primele 5 pozitii in topul autorilor straini efectuat de elefant.ro. Astfel, fosta jurnalista britanica a urcat pe locul intai cu romanul Dupa ce te-am pierdut, urmata de conationala sa Paula Hawkins cu Fata din tren, un thriller psihologic care a si fost ecranizat in 2016. Pe locul al treilea in clasamentul titlurilor straine cu cele mi mari vanzari in ianuarie 2017 se situeaza Paulo Coelho cu Spioana. Locurile al patrulea si al cincilea sunt ocupate de Jojo Moyes cu romanele Ultima scrisoare de dragoste si Inainte sa te cunosc.

Printre cele mai cumparate zece titluri ale unui autor strain se numara si "Elefantelul care voia sa adoarma" scris de psihologul Carl-Johan Forssen Ehrlin, o carte perfecta pentru povestea de seara, mult apreciata de parinti.

Explicarea conceptelor financiare pe intelesul copiilor a suscitat atentia romanilor, de asemenea, cartea Tata bogat, tata sarac – Educatia fianciara in familie scrisa de Robert T. Kiyosaki situandu-se si ea in top 10 cele mai achizitionate carti ale unui autor strain.

In clasamentul autorilor romani preferati, dupa Irina Binder si Andrei Ciobanu se situeaza Jamila Cuisine, un titlu al Geaninei Staicu-Avram, foarte cunoscuta in comunitatea bloggerilor de gastronomie, prin intermediul canalului sau de YouTube Jamila Cuisine. Dupa Geanina Staicu-Avram cu Jamila Cuisine, autorii romani care au vandut cel mai mult pe elefant.ro in ianuarie 2017 sunt Chris Simion cu scrierea Ce ne spunem cand nu ne vorbim si Ioana Chicet Macoveiciuc cu Te Iubesc orice-ai face!. Ioana Chicet Macoveiciuc este journalist, blogger si autor de carte pentru parinti, “O sa te tin in brate cat vrei tu si inca o secunda” fiind best sellerul toamnei 2015.