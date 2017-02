Rata de parasire timpurie a scolii in Romania este de 18%, in mediul rural fiind de circa doua ori mai mare decat in mediul urban. Pentru a contribui la reducerea acestui fenomen, Fundatia eMAG a lansat programul educational de centre afterschool Noua ne Pasa (NNP), prin care le ofera elevilor din comunitati defavorizate sprijinul necesar pentru a-si continua studiile.

„Rezultatele de pana acum ne motiveaza sa dezvoltam acest proiect si vom include alte 14 scoli din mediul rural in programul Noua ne Pasa. In anul scolar 2017-2018, centrele NNP vor functiona in 20 de localitati rurale si vor sprijini cel putin 800 de copii sa nu abandoneze scoala, pregatindu-i in acelasi timp pentru a promova examenul de Evaluare Nationala”, declara Adina Calafateanu, Project Manager Fundatia eMAG.

Hai la Olimpiada!

Prin programul Hai la Olimpiada!, Fundatia eMAG urmareste sa faciliteze intalnirea dintre profesorii foarte buni din sistem si copiii care doresc sa faca performanta la matematica, fizica si informatica, oferind conditii optime pentru pregatire si un cadru motivant atat pentru copii, cat si pentru profesori.

„In anul scolar precedent, in judetele in care functioneaza centrele Hai la Olimpiada!, 70% dintre elevii calificati la Olimpiadele Nationale s-au pregatit in cadrul acestora. Rezultatele sunt concludente si ne motiveaza sa ducem mai departe proiectul, cu ajutorul acelor profesori foarte buni care inca exista in scoala romaneasca”, declara Tudor Vlad, Presedintele Fundatiei eMAG.

In anul scolar 2017-2018, Fundatia eMAG isi propune extinderea programului cu inca 14 centre de performanta la nivel national, ajungand la 36 in total. Acestea vor functiona in 20 de orase din tara si cel putin 5.380 de elevi vor beneficia de pregatire in cadrul lor.

140 de batai pe minut

Programul 140 de batai pe minut (BPM) isi propune sa le reaminteasca tuturor celor responsabili de formarea actualei generatii de copii: parinti, profesori, antrenori despre importanta practicarii sportului si avantajele unui ritm de viata echilibrat. Cu acest obiectiv, 140 de batai pe minut sustine evenimente de alergare si triatlon pentru copii si adulti care cultiva si promoveaza principii de viata echilibrata, apropiere de natura si dezvoltare armonioasa.

In completarea parteneriatului cu aceste evenimente, Fundatia eMAG lanseaza anul acesta un proiect pilot de promovare a sportului in scoli, prin care isi propune sa ajute profesorii sa-i incurajeze si sa ii motiveze pe copii sa participe la orele de educatie fizica si mai departe la activitati sportive extrascolare. Proiectul va fi implementat incepand din luna martie in cinci scoli din Bucuresti si presupune alcatuirea unui program de antrenamente pentru copii in vederea participarii la concursuri organizate de profesori in parteneriat cu programul 140 de batai pe minut.

Fundatia eMAG si-a inceput activitatea in 2012 si sustine scoala din Romania prin programe care faciliteaza accesul la o educatie completa pentru elevi si studenti, asigurand-se ca acestia isi vor exploata corect potentialul, isi vor gasi locul in societate si vor deveni profesionisti si cetateni model.