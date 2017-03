Cumparaturile nu mai sunt de mult o activitate „de zi”, iar asta datorita comertului online care le permite consumatorilor sa isi cumpere produsele dorite oricand, inclusiv dupa miezul noptii. In 2016, clientii au plasat pe eMAG peste 226.000 de comenzi dupa ora 00:00 si au cumparat in special produse pentru copii, dar si accesorii pentru telefoane mobile, aspiratoare, carduri de memorie si electrocasnice mari. Majoritatea comenzilor (53%) au fost inregistrate in intervalul 00:00 – 01:00, urmate de cele plasate o ora mai tarziu, intre 01:00 si 02:00 (22%). In medie, un client „nocturn” petrece pe site aproximativ 6,5 minute, fata de 6,8 minute, cat petrece unul din timpul zilei.