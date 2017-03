„Performance marketing-ul din 2016 a fost marcat de crestere. Crestere in bugetele investite si in asteptarile advertiserilor, crestere a nevoii de specializare, crestere in influenta marilor jucatori Google si Facebook, crestere a solutiilor locale. O crestere venita din advertiserii care au adoptat performance marketing-ul in business-ul lor cu 2-3 ani in urma”, a spus pentru wall-street.ro Cosmin Nastasa.

Cosmin va fi prezent in cadrul ecomTEAM 2017, unde va fi speaker in panelul "Attract excellent clients - how to build your marketing strategy and create conversions" din 22 martie si parte a workshop-ului de Problem solving din 23 martie. Vino la eveniment!

Pentru acest an cuvantul care va defini piata este „complexitate”, crede Nastasa, aplicabil la nivel de cunostinte pentru operarea platformelor, capacitatea de a genera si aplica strategii pe multiple canale, capacitatea umana de intelegerea a clientului final. „Tot procesul devine <<serios>>”, afirma Nastasa.

„Se mentin in top business-urile de retail, fashion, financiar, telecom si turism, ma astept sa creasca farma, produsele naturiste si bio. Si ramanem deschisi la proiecte inovatoare (un exemplu senzational e despre solutii pentru agricultura, promovate in online)”, explica Nastasa.

Acesta sustine ca si bugetele alocate acestui tip de promovare vor creste, principalul motiv fiind dat de posibilitatile pe care ti le ofera platformele de performance.

„In orice proiect de adoptie exista 50% risc, 30% date si 20% strategie si implementare. Daca nu pui riscul pe primul plan si reusesti sa conturezi potentialul (prin studii de caz, studii de comportament al pietei, un plan complet) adoptia exista (dadeam exemplu mai sus de o companie focusata pe solutii pentru agricultori care a adoptat online-ul drept mediu de promovare, fiind primii din aceasta nisa)”, declara Cosmin Nastasa.

In privinta celor mai frecvente greseli pe care le comit companiile in privinta acestui tip de promovare, Nastasa vorbeste mai degraba „decizii gresite bazate pe neintelegere sau lipsa datelor”: asteptari nerealiste, lipsa componentelor dintr-un set-up functional, lipsa strategiei si necorelarea ei cu restul companiei, buget subdimensionat, neintelegerea procesului de cumparare in online, lipsa datelor, „senzatia ca totul se poate face de catre oricine”.

Ca exemplu de best practice Cosmin Nastasa se refera la Polonia, o piata in care performance-ul e reprezentat de multiple entitati, in principal locale (de la agentii, la tool-uri si platforme), cu un nivel al cunostintelor ridicat, numar mare de specialisti si crestere a zonei de educatie in performance. „Nu o evaluez doar din perspectiva bugetelor investite, desi sunt sensibil mai mari decat in Romania, ci mai curand din perspectiva dinamicii pietei”, a adaugat Nastasa.