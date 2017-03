Ai un magazin online? Poti participa la ecomTEAM, evenimentul anului in ecommerce, daca participi la un concurs organizat de wall-street.ro impreuna cu GPec.

Wall-Street.ro impreuna cu GPec ofera sansa unica unui magazin online de a participa la o editie istorica a ecomTEAM, evenimentul anului in ecommerce. Spune-ne ce magazin online ai si poti castiga un bilet VIP pentru doua persoane, care cuprinde participarea la ambele zile ale evenimentului, alaturi de cazare si mic dejun inclus la Drachehaus, in Brasov.

Toti cei care participa la concurs, insa nu castiga, primesc participare gratuita la conferinta daca vor achizitiona bilete la workshop-urile din a doua zi.

Ilya Kretov, general manager eBay pentru Rusia si tarile emergente ale Europei, va fi prezent pentru prima oara in Romania. Aceasta este prima prezenta a unui top manager eBay in Romania, piata care devine din ce in ce mai interesanta pentru cea mai mare platforma de licitatii online din lume.

Alaturi de Ilya Kretov, ecomTEAM a atras si anul acesta speakeri de top, atat din Romania cat si de pe plan international.