Amazon este retailerul momentului la nivel mondial, acesta fiind rezultatul faptului ca este site-ul numarul unul in mai toate tarile in care activeaza. Insa probabil nu stiai ca Amazon iti ofera oportunitatea de a-ti porni propria afacere prin care poti vinde produse fizice, fara prea mare bataie de cap, printr-un sistem extrem de facil si cuprinzator.

Este vorba despre serviciul FBA - Fulfillment By Amazon, acest serviciu iti ofera libertatea de a-ti dezvolta un business real ce poate sa-ti aduca cateva sute de mii de dolari pe an din fata unui calculator.

Cum sa vinzi produse fizice cu succes pe Amazon in Romania?

Exista foarte multi antreprenori romani ce fac deja acest tip de business cu success, avand venituri de peste 100.000 USD/ luna, ce au acumulat o experienta mare in domeniu. Ideea business-ului este la prima vedere destul de simpla: cauti un produs care se vinde pe Amazon, inchei o colaborare pentru acel produs cu un furnizor, apoi il trimiti catre depozitele Amazon din SUA, iar Amazon se ocupa acolo de toata logistica, inclusiv de monitorizarea platilor. Dar pentru a cauta cel mai bun produs de pe piata trebuie sa faci o analiza a respectivei nise, sa stii sa negociezi cu furnizorul si sa stii sa-ti lansezi produsul cu succes pe Amazon. Insa daca esti la inceput de drum este posibil sa intampini greutati sau chiar sa faci anumite greseli care te pot costa bani.

De aceeia iti recomandam cea mai buna comunitate de antreprenori online din Romania – Amazon HUB. Pe site-ul www.amazonhub.ro vei gasi informatii despre cursul Amazon StartUp urmand ca in acest curs sa afli toate secretele acestui business de la A-Z si cele mai utile si eficiente ustensile online prin intermediul webinariilor live. Totul este prezentat foarte simplu si succinct, in limba romana, cu exemple, prin template-uri, filmulete explicative. Toate softurile sunt puse la dispozitia cursantilor de cei mai buni selleri online din Amazon HUB.



De ce sa urmezi un astfel de curs?

Cu totii stim ca informatia este foarte importanta, iar secretul succesului intr-un astfel de business este sa ai informatia atunci cand ai cea mai mare nevoie de ea. Prin intrarea in comunitatea Amazon StartUp dorim sa te informam ca vei avea parte de tot sprijinul si de toate informatiile necesare pentru a-ti constui acest business cu succes. Acest curs acopera toti pasii unui unei astfel de afaceri, fiind format din 4 module, a cate 4 saptamani durata. Pretul cursului este unul infim daca este sa ne referim informatiile pe care le vei acumula pe parcursul lui, in acest moment pretul fiind redus de la 699 EURO la 499 EURO.

Cum este structurat cursul Amazon StartUp?

Modulul I se refera la cautarea unui produs optim, adica vei face o analiza de piata, iar in urma acelei analize vei fi sigur ca ai ales un produs care vinde pe Amazon.

Modulul II se refera la strategiile de negociere cu si cum sa-ti alegi cel mai bun furnizor, unul care sa fie capabil sa iti livreze de fiecare data la timp si in stare excelenta produsele dorite in depozitele Amazon din SUA. Datorita acestei parti din cursul Amazon StartUp vei invata exact cum sa gasesti persoana de care ai nevoie, cum sa negociezi cu aceasta pentru ca marfa ta sa aiba cel mai accesibil pret si vei invata cum sa ai o relatie de business intre tine si furnizorul tau.

Modulul III cu aceeasi durata de 4 saptamani te va ajuta sa-ti listezi produsul pe Amazon, cum sa-ti faci optimizarea SEO on page a produsului astfel incat anuntul tau sa atraga cat mai multi cumparatori.

Modulul IV pastreaza pentru final ce este mai bun din acest curs. In aceasta ultima etapa vei invata cum anume sa iti lansezi produsul, sa il vinzi pe Amazon si sa-ti optimizezi campaniile Pay-Per-Click, toate pentru ca tu sa ai cele mai bune rezultate din primele saptamani. Vei afla, de asemenea si cum sa-ti aduci trafic produsului sau produselor pe care intentionezi sa le vinzi prin Amazon.

Fondatorii AmazonHUB au creat grupul gratuit de Facebook (ce poate fi accesat AICI). Aici vei afla toate raspunsurile la intrebarile tale arzatoare despre acest business, vei putea interactiona cu membrii grupului si vei primi sfaturi, testimoniale si exemple reale de succes legate de sellerii din Romania, inca nu vei avea acces la tot cursul Amazon StartUP.

Avand in vedere toate aceste informatii utile despre comunitatea AmazonHUB si despre cursul AmazonStartUp, de ce sa nu investesti in pregatirea ta astfel incat datorita celor invatate in acest curs sa iti poti construi un business de succes?

Cunoasterea inseamna succes iar succesul inseamna bani!