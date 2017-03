Decizia vine pe fondul reluarii investitiilor companiilor, care au nevoie de solutii tehnologice tot mai complexe, astfel incat sa ramana competitive, dar si de un partener stabil si de incredere, care poate livra rapid, conform asteptarilor lor.

„Am oferit anul trecut clientilor nostri posibilitatea de a opta pentru livrare rapida. Am constatat ca 80% dintre comezile livrate in una sau in trei ore apartineau companiilor care mai cumparasera in trecut produse de la evoMAG. Astfel, am decis sa investim mai mult in segmentul de business, oferind noi facilitati, precum: termen de plata si limita de credit, oferte dedicate, consultanta, servicii de finantare, prioritate in solutionarea situatiilor de service, livrare gratuita indiferent de valoarea comenzii, garantie extinsa pentru produsele achizitionate, inlocuirea produselor defecte pe perioada reparatiei acestora etc.”, spune Mihai Patrascu, CEO evoMAG.

Cat priveste comportamentul de consum, de regula, nevoile companiilor vizeaza produse premium si intotdeauna de ultima generatie, iar valoarea medie a cosului de cumparaturi este de aproximativ 1.000 de lei, cu 50% mai mare in comparatie cu cea a utilizatorilor individuali.

De asemenea, companiile fac mai multe achizitii, cu o recurenta mai mare decat persoanele fizice si sunt mai fidele brandului.