Black Friday, ceea mai mare campanie din mediul de e-commerce, a avut 126 de advertiseri si a reprezentat 4% din totalul marketing-ului din noiembrie. Din 1200 de impacturi in noiembrie, 54 le-a avut aceasta campanie, a declarat Victor Avram, country manager Gemius Romania si Moldova, in cadrul evenimentului ecomTEAM 2017.

ecomTEAM este organizat in parteneriat cu FAN Courier, PayU, Banca Transilvania, DWF, ContentSpeed, CustomSoft, Alpha Bank, Balkan eCommerce, dealavo.

Din punct de vedere al marketing-ului, Victor Avram este de parere ca Romania sta foarte bine, comparativ cu tari precum Polonia si Germania,

"In Romania, rata de vizualizare a bannerelor e mare. In zona de comert rata este de 67%, fata de Polonia in care este de 44% si Germania 50%.(..)In trade-ul romanesc exista 2,7 miliarde de afisari in fiecare luna, iar 60% sunt in Facebook. Fiecare om vede aproape de 300 de afisari numai din Facebook."

Pentru a ajunge cat mai bine la utilizatori, Avram a indemnat jucatorii din e-comerce sa isi faca o masa critica de date.

"Fiecare are date despre propriul lui utilizator pe care le foloseste pentru conversie. Nimeni nu se gandeste sa puna datele impreuna, ca sa faca o masa critica de date si sa adune clientii mai inteligent. Exact pe acele date poti sa-ti iei si bani", a spus Victor Avram la ecomTEAM.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu