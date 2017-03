Primul lucru pe care mi l-a spus Ilya Kretov, GM eBay pe Rusia si tarile emergente a fost, cu un zambet larg, ca sticker-ul de pe laptop-ul meu este cumparat de pe eBay. A trebuit sa admit ca are dreptate, dar, totodata, l-am “atacat” – taxele de transport sunt destul de mari! Cum priveste Ilya potentialul pietei locale, ce planuri are pentru Romania, dar si ce ar schimba la eCommerce-ul local, citeste in interviul exclusiv realizat de wall-street.ro.