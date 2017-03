Apetitul romanilor pentru achizitia de noi produse vestimentare din colectiile prezentate de magazinele online a urmat un trend crescator si in 2016, conform Answear.ro , brand aflat de un an pe piata locala.

Jucator de top pe piata de fashion din Polonia, brandul Answear a intrat pe piata din Romania la finalul anului 2015, fiind totodata prezent si in tari precum Cehia, Ungaria, Ucraina sau Slovacia.

„In 2017, ne asteptam la o crestere cu 160% a cifrei de afaceri, crestere ce s-a resimtit inca din primele luni ale acestui an cand Answear.ro a inregistrat cu 140% mai multe comenzi fata de perioada similara din 2016”, mentioneaza Raluca Radu, country manager Answear.ro.

Anul trecut, valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 360 lei. Produsele preferate de doamne au fost pantofii sport, sandalele, rochiile, topurile, gecile si paltoanele. Barbatii au optat pentru camasi, tricouri, jeansi si pantofi sport.

”In ultimele 12 luni ne-am axat pe consolidarea brandului relativ nou pe piata din Romania si pe asigurarea unui mix potrivit in oferta magazinului astfel incat sa reusim sa ne atingem si chiar sa depasim obiectivele initiale. Am definit totodata procese si directii clare de dezvoltare pentru urmatorii ani. Putem spune ca am pus fundatiile unui jucator puternic din comertul electronic local. Anul acesta tintim ocuparea unei pozitii fruntase in piata locala de fashion online, la fel ca si in celelalte tari unde brandul Answear este prezent.”, continua Raluca Radu.

Cele mai multe dintre comenzile inregistrate anul trecut pe Answear.ro au venit din Bucuresti, orase precum Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov urmand in clasament. Brandurile preferate de romani in 2016 au fost Tommy Hilfiger, New Balance, Medicine, Adidas Originals, Mango si Nike.

”Sunt peste 300 de brand-uri in portofoliul Answear.ro, aproape o treime dintre acestea fiind introduse anul trecut tocmai pentru a ne adapta cerintelor de piata locala. Avem produse aduse in exclusivitate pe piata din Romania, dar si produse de la producatori cu nume sonore precum Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Diesel, US Polo, Guess, Trussardi, Calvin Klein sau Michael Kors, DKNY si New Balance. Ne concentram permanent pe a oferi clientilor nostri posibilitatea achizitiei unor obiecte vestimentare si accesorii din ultimele colectii ale celor mai importante branduri din piata de fashion globala.”

Cei mai multi dintre cumparatorii de pe Answear.ro au varste cuprinse intre 25-44 de ani, fiind in proportie de 65% femei, atat din mediu urban cat si rural.