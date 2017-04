In eCommerce, rata de conversie se refera, in general, la raportul dintre numarul de vizite pe un magazin online si numarul de achizitii, pe o perioada determinata de timp. De exemplu, daca Website-ul tau a primit 1.000 de vizitatori intr-o luna si a facut 10 vanzari, rata de conversie este de 1%. Cum se compara ratele tale de conversie cu ale liderilor pietei, in 2016?