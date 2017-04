Noul showroom este primul inaugurat anul acesta de eMAG in afara Bucurestiului, dupa lansarea de luna trecuta a magazinului offline din cadrul Galeriilor Titan.

Clientii eMAG vor putea testa aici, inainte de a plasa o comanda, peste 600 de produse si accesorii expuse din categorii precum electrocasnice, electronice, produse si solutii IT, gaming, aparate de ingrijire personala si smart tech.

„Deschiderea showroom-ului din Sibiu, primul inaugurat anul acesta in provincie, face parte din strategia eMAG de extindere in zona de vest, pentru a fi mai aproape de si mai multi clienti, oferindu-le cea mai buna experienta de cumparare online si offline.

In plus, la Sibiu, venim cu o alta premiera eMAG, showroom-ul pe care il deschidem acum va fi transformat, din luna septembrie, in primul eMAG showroom drive. Le vom oferi astfel clientilor un argument in plus sa imbine shopping-ul online si offline, iar cei care nu au mai comandat pana acum vor avea inca un motiv sa faca pasul spre comertul online, pentru ca le vom spori confortul. Clientii care vor plasa o comanda online vor putea intra in posesia produselor fara sa coboare din masina.” declara Sorin Dinu, Retail Director eMAG.

eMAG estimeaza ca peste 80.000 de comenzi vor fi livrate anual aici.

Clientii care vor plasa in showroom-ul din Sibiu comenzi de minimum 2.000 de lei, in prima luna de la deschidere, vor beneficia de oferta de 24 de rate fara dobanda, prin eCREDIT. In aceeasi perioada, eMAG ofera in showroom-ul din Sibiu reduceri suplimentare pentru categorii diferite de produse.

eMAG a deschis primul showroom in 2008, in Bucuresti, in cadrul Grant Shopping Center din cartierul Crangasi. In prezent, eMAG are doua showroom-uri proprii in Capitala si cate un showroom in orasele Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Ploiesti, Sibiu si Timisoara. eMAG mai are doua puncte de livrare proprii, in Baneasa si Pitesti, si inca 202 puncte de livrare deschise in parteneriat cu Posta Romana.