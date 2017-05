BestKids , unul din cele mai mari magazine online de jucarii, jocuri si articole pentru copii din Romania, cu activitate de 10 ani, a inaugurat in acest weekend primul magazin fizic, al Cluj. Investitia in magazin s-a ridicat la circa 50.000 de euro.

„Deschiderea unui magazin offline a venit pe de o parte ca o provocare, iar pe de alta parte ca o completare si extindere a ceea ce am construit 10 ani in online. Prin magazinul BestKids incercam sa oferim clientilor nostri suport si consultanta pentru alegerea produselor. Interactiunea cu clientii este cel mai important aspect si ne dorim ca prin deschiderea magazinelor BestKids sa reusim sa fim mai aproape de acestia. Este modul de a le cunoaste dorintele si interesele in materie de produse pentru copii“, a declarat George Serban, director general BestKids.

Magazinul va fi in sine ca un loc imens de joaca, unde vor putea fi testate, dar si cumparate jucariile care pana acum erau disponibile doar online. Noul magazin BestKids vine in completarea platformei online si isi propune sa ofere clientilor suport si consultanta. La noua locatie BestKids, clientii vor avea posibilitatea de a comanda direct de pe site produsele care nu sunt disponibile in stocul magazinului fizic, prin intermediul unor ecrane tactile amplasate in showroom.

Investitie in magazinul offline

Pregatirile pentru deschiderea magazinului au inceput inca de anul trecut, investitia fiind in valoare de peste 50.000 de euro. Prin concept si facilitati, BestKids isi propune sa ofere clientilor sai servicii de calitate, consultanta in alegerea celor mai bune produse si o imbinare intre online si offline, folosind tehnologia pentru a comanda de pe site orice produs, care pot fi ridicat din magazin sau returnat, in cazul in care nu corespunde cu asteptarile.

Perioada mai – iunie este dedicata vanzarii jucariilor de exterior, tricicletelor, bicicletelor, dar si scaunelor auto, 1 iunie fiind o zi indragita si asteptata atat de copii, cat si de parinti. Anul acesta este zi libera, astfel ca este estimata o crestere a interesului pentru jucariile de exterior, care pot fi utilizate in plimbarile prin parc, la iarba verde sau la strand si pentru jucariile de mici dimensiuni, care pot fi facute cadou.

Noul magazin BestKids va fi un loc propice si pentru organizarea diverselor evenimente pentru copii, ateliere practice si activitati dedicate copiilor in momentele cele mai frumoase din an.

Magazinele de jucarii genereaza circa 70% din vanzari in perioada noiembrie-decembrie, conform lui George Pogorelschi, eCommerce manager la Flanco, ex eCommerce Manager la Noriel, concurent BestKids.