WALL-STREET.ro: Ce ar trebui sa ia in calcul un magazin online pentru a crea „experienta mobila perfecta”? Da-mi, te rog, 2-3 ponturi mai putin uzuale.

Tomi Ahonen: Ne divizam ziua in micro-momente din ce in ce mai multe, si acest lucru este impulsionat aproape exclusiv de interactiunea cu terminalele mobile (mai mult decat TV sau chiar tablete). Pentru marketeri, fiecare micromoment este o oportunitate digitala.

De exemplu, ia in considerare selfie-urile. Multi tineri isi fac selfie-uri de mai multe ori pe zi; ce ar putea face brandurile pentru a profita de acest lucru? Poate sa construiasca instrumente digitale pentru a extinde si explora acesata oportunitate – „oglinzi magice” pe care unele companii le ofera in magazine, aplicatii pentru pre-testarea machiajului si asa mai departe.

De asemenea, se pot crea experiente „in realitate” care invita consumatorii sa interactioneze cu branduri prin selfie-uri. Imagineaza-ti un setup de fotografii cu o angry bird de marime reala, in care copilul tau poate sa se fotografieze alaturi de „porcii cei rai”. Sau fa acelasi lucru cu Pokemoni. De ce sa nu pui la punct un concurs pentru linii aeriene in care clientii sunt incurajati sa isi faca selfie-uri in zone exotice, apoi altii sa voteze si apoi sa castigi o excursie la...Honolulu. De exemplu.

W-S.ro: Ce greseli fac eCommercerii atunci cand construiesc experienta mobila a magazinului lor?

TA: Daca deja ai un magazin online si vrei sa il faci mobile friendly, foloseste design „adaptiv”. Daca incepi acum un magazin online, mergi direct pe Responsive. Cred ca as putea sa ma opresc chiar acum cu sfaturile.

Oricine din Romania care considera ca este suficient doar sa adaptezi site-ul pentru varianta mobile nu gandeste corect – si acea companie va muri. Trebuie sa mergi pe responsive, mobile-ul este MULT mai versatil decat varianta de PC.

A incerca sa adaptezi, si sa functioneze pe termen lung, un site Web pentru mobile este ca si cum ai incerca sa fortezi un cal sa devina motorul unei masini! Orice magazin online din Europa observa cum incepe sa atraga din ce in ce mai mult trafic din mobile, daca nu chiar majoritar, asa ca trebuie sa rescrie Website-ul, pentru a-l face responsive.

W-S.ro: Cand ar trebui sa alegi aplicatie mobile, cand ar trebui „sa te multumesti” cu varianta responsive?

TA: Aproape toate magazinele online cu istoric sunt Web based, deci trebuie sa isi tarasca tehnologia pe mobile, rezultand intr-o experienta nu tocmai placuta. Adevarul fundamental este ca indiferent de device, experienta mobila este complet diferita de cea de pe PC.

In cateva cazuri, in special gaming si social media, o aplicatie stand alone este de preferat in fata site-ului responsive. Pentru Facebook, Twitter, Angry Birds si Pokemon Go, de exemplu, da, aplicatiile mobile sunt esentiale – insa pot avea si Website-uri, pe langa acestea.

In multe alte cazuri (retail, hoteluri, linii aeriene, etc.), o aplicatie dedicata ar putea fi mai utila pentru utilizatori care intra des de tot, insa pentru TOTI utilizatorii TREBUIE sa existe o varianta responsive de mobile. In majoritatea cazurilor, Website-ul mobil trebuie sa fie perfect. O aplicatie nu ar aduce atat de multa plus valoare; mai mult, este o greseala enorma sa te gandesti ca o aplicatie ar putea suplini varianta Web responsive. Pe langa acestea, costurile de dezvoltare ale unor aplicatii separate pe iOS si Android sunt mult mai mari decat construirea unui Website responsive – cam 1/5 din cost.

Ce ma intriga este cat de des versiunea mobile Web este intarziata si are un design slab. Nu pot intelege acest lucru.

W-S.ro: Da-mi exemplu de un site mobil preferat si spune-mi de ce il consideri atat de special.

TA: Nu folosesc atat de mult site-urile mobile de eCommerce, incat sa am o parere avizata si sa pot judeca. Locuiesc in Hong Kong, calatoresc foarte mult si imi rezolv „nevoile digitale” in functie de statul in care sunt la un moment anume. Sunt, deci, un consumator atipic.

Acestea fiind spuse, cel mai cool site eCommerce pe mobile de care am citit recent – dar nu am folosit intensiv – este un serviciu muzical din SUA numit The Edit. Imi place pentru ca este extrem de simplu si reuseste sa aduca clientilor muzica si cataloguri complete, pe CD, livrate acasa; imbina de asemenea anunturile prin SMS si o varietate foarte mare de optiuni.

Ca „mentiune onorabila” as mentiona un serviciu eCommerce de angajari din California, numit Work Today. Aceasta ia in calcul si device-urile mai slabe si Internet limitat, iar Work Today straluceste din acest punct de vedere. Se foloseste de capacitatile SMS ale telefonului, disponibile oriunde. Mai mult, ofera serviciu „zilier” – constructii, curatatorii, munca manuala, trimitand SMS-uri posibililor interesati. Serviciul are un an la activ, are peste 50.000 de oameni inscrisi si a facilitat 160.000 de job-uri – deci o medie de 3,2 job-uri per abonat la SMS-uri.

W-S.ro: Spune-mi un lucru pe care il consideri adevarat in ceea ce priveste mobile-ul, insa multi nu sunt de acord cu tine

TA: Era o perioada in care aveam o lunga lista de asa ceva. In timp, insa, s-a dovedit ca am avut dreptate in majoritatea cazurilor – si am aflat din timp despre cele la care am gresit, astfel m-am contrazis pe mine insumi destul de repede. In prezent, nu cred ca a mai ramas, deci, ceva, in acest sens.

Exista consens pe majoritatea liniilor cheie – ca telefoanele Windows/Microsoft Phones nu vor supravietui (ceea ce se intampla deja, spune majoritatea). Pe segmentul serviciilor, rolul mobile advertising-ului si comertului a fost recunoscut recent universal – ca mobile-ul joaca “rolul regelui”. Pe zona de banking/mobile payments exista inca multiple divergente de idei, dar, si aici, multi experti in tehnologie considera ca mobile-ul va avea un rol cheie in industria financiara.

Cred ca cele mai pasionale discutii se duc acum in zona de geolocalizare. Sunt multe voci care sustin ca nu este usor de monetizat – pana la urma, iti cunosti cele mai uzuale destinatii si nu ai nevoie de astfel de servicii. Si, daca un serviciu este greu de monetizat, nu are cum sa se dezvolte, la nivel de industrie.

