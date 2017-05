Peste 30 de speakeri de top romani si internationali

Pe scena GPeC SUMMIT vor urca peste 30 de speakeri exceptionali – romani si de peste hotare – toti fiind practicieni si unii dintre cei mai buni specialisti in E-Commerce, Mobile si Marketing Online.

Zappos.com, gigantul retailer online de fashion la nivel mondial detinut de Amazon, vorbeste pentru prima data in Romania la GPeC prin persoana lui Rob Siefker (directorul echipei de Customer Loyalty), Zappos fiind renumit pentru client service-ul excelent si atentia deosebita la fericirea si loializarea clientilor.

Alaturi de Zappos, vor mai urca pe scena Tomi Ahonen (considerat de prestigioasa revista Forbes drept Expertul nr. 1 in Mobile la nivel mondial) si Karl Gilis (unul dintre cei mai influenti specialisti in optimizarea ratei de conversie pe plan international).

Speakerilor internationali li se alatura si Erkan Soy, directorul pentru Europa Centrala si de Est al Criteo – una dintre cele mai mari companii de Performance Marketing din lume.

Pe langa speakerii internationali, numele sonore ale industriei online autohtone vor fi prezente pe scena GPeC SUMMIT: Elisabeta Moraru (Google Romania), Valentin Radu (Omniconvert), Alexandru Lapusan (Zitec), Anabela Luca (adLemonade), Antonio Eram (mobilPay), Marius Costin (PayU), Sorin Sfetcu (iProspect), Liviu Taloi (Ecompedia), Matei Psatta (Vola), Mugur Frunzetti (Retargeting), Andrei Canda (iSense Solutions), Dan Virtopeanu (Breeze Mobile) – sunt doar cativa dintre speakerii care vor impartasi cu audienta cele mai noi informatii din domeniu, livrand continut premium si direct aplicabil pentru magazinele online.

Lista detaliata a speakerilor la GPeC SUMMIT 16-17-18 Mai poate fi consultata pe website-ul evenimentului.

Continut premium, plin de informatii practice si o premiera: rezultatele Studiului privind Situatia Pietei de E-Commerce din Romania 2017

Agenda GPeC SUMMIT pe zile si pe ore a fost publicata pe website-ul evenimentului, iar potrivit acesteia evenimentul este de neratat pentru oricine activeaza in E-Commerce si Marketing Online: magazine online, agentii de web development, furnizori de servicii e-commerce, tool-uri, companii de curierat, banci, procesatori de plati, agentii PPC, SEO, Securitate, Hosting etc.

In premiera la GPeC SUMMIT vor fi prezentate rezultatele Studiului privind Situatia Pietei de E-Commerce din Romania 2017, studiu realizat de GPeC si iSense Solutions in intervalul martie-aprilie 2017, pe un esantion reprezentativ la nivel national. Participantii vor afla cele mai noi cifre de piata, comportamentul consumatorilor online, cat cheltuiesc, ce tipuri de produse cumpara cel mai mult, ce isi doresc de la magazinele online, care le sunt temerile cand vine vorba de e-commerce si multe alte informatii in exclusivitate despre situatia actuala a pietei.

Statisticile sunt deosebit de importante pentru magazinele online, precum si pentru presa de specialitate – iar ele vor fi completate de ultimele rapoarte Google Romania despre cautarile utilizatorilor si de unde cumpara online consumatorii finali.

Pe langa cele mai noi cifre si statistici de piata, subiectele dezbatute in cadrul GPeC SUMMIT 16-17-18 Mai vizeaza cele mai importante aspecte care contribuie la succesul unui magazin online si la cresterea industriei: Usability & Customer Experience, Client Service, Loializare si retentia clientilor, Conversion Optimization, Mobile, Marketing Online, Google Analytics, Google AdWords, Content Marketing, SEO, E-Mail Marketing, Social Media, Marketing Automation, Strategii de abordare a clientilor, Recomandari practice pentru magazinele online etc.

“Spre deosebire de alte conferinte din domeniu, la GPeC ne-am concentrat intotdeauna sa aducem continut relevant pentru audienta, informatii utile, direct aplicabile in business. Vrem ca participantii sa porneasca spre birou cu multe idei si chestiuni concrete care sa ii ajute sa se dezvolte, sa vanda mai mult, sa aiba o afacere online de succes – de aceea, recomand oricarei companii care activeaza in e-commerce sa nu rateze GPeC SUMMIT 16-17-18 Mai”, spune Andrei Radu (CEO & Founder GPeC).

Know-how doar de la cei mai buni si networking cu elita industriei de e-commerce

GPeC SUMMIT este mixul perfect intre Conferinta, Workshop-uri, Expo si Networking cu elita industriei e-commerce din Romania si de peste hotare. Ziua de 16 Mai este dedicata Conferintei GPeC si E-Commerce Expo – locul in care principalii furnizori de servicii e-commerce au ocazia sa se intalneasca fata in fata cu magazinele online pentru a inceape colaborari.

Pe 17 si 18 Mai au loc 12 workshop-uri aplicate pe cele mai importante subiecte pentru succesul magazinelor online, trainerii fiind unii dintre cei mai buni specialisti din piata in E-Commerce, Mobile si Marketing Online.

Subiectele dezbatute in cele 3 zile de GPeC SUMMIT, lista speakerilor prezenti la eveniment si programul pe zile si pe ore pot fi consultate pe website-ul GPeC.

Ultimele zile de Oferta Early-Bird!

Doar pana pe 7 Mai 2017 la ora 23:59 mai este valabila Oferta Early-Bird care asigura preturi semnificativ mai mici pentru biletele de acces la GPeC SUMMIT: 119 euro in loc de 159 euro, cat va deveni pretul biletelor incepand cu 8 Mai.

Inscrierile la GPeC SUMMIT se fac completand formularul online de pe website-ul evenimentului.

