Hulber.ro pune la dispozitie camasi barbatesti si de dama pentru toate ocaziile (camasi care completeaza tinutele de afaceri, camasi casual, camasi de ceremonie), insa nisa care a individualizat brandul in piata a fost aceea a camasilor cu design, a camasilor realizate dintr-o tesatura deosebita, a camasilor cu o culoare aparte care prezinta detalii de design la guler, mansete, fenta-piept, etc.

Toate produsele marca Hulber se produc intr-o cantitate limitata. Saptamanal sunt introduse produse noi asigurand astfel o clientela permanenta de multe ori recurenta cu apetenta spre produse inovative.

Hulber.ro este probabil singurul magazin online specializat in camasi care ofera beneficiarului posibilitatea sa isi personalizeze produsul dupa propriile dorinte. Astfel acesta poate opta direct pe site pentru o camasa slim sau una realizata pe corp clasic, pentru inserarea monogramei pe manseta camasii, poate opta pentru aplicarea unui buzunar sau brida de intoarcere a manecii care sa-i ofera un anumit confort in purtare in sezonul cald.

Aceste optiuni au facut ca produsele Hulber sa fie ideale pentru a fi oferite cadou compania avand multi clienti femei care comanda camasi personalizate cu monograma pentru barbatii din viata lor.

Un alt segment de piata pe care compania il targeteaza este acela al clientilor corporativi compania realizand de-a lungul timpului camasi personalizate cu design unicat pentru multe companii multinationale sau romanesti din domeniile: IT, electrocasnice, finante, HORECA, etc.

www.hulber.ro