Okian.ro, una dintre cele mai mari librarii online romanesti specializata pe vanzarea de carte in limba engleza, a inregistrat in 2016 afaceri de 2,2 milioane lei, cu aproape 40% mai mari fata de cele din anul precedent, si estimeaza o crestere asemanatoare a veniturilor pentru anul in curs.

Conform reprezentantilor librariei, principalul factor ce sta la baza evolutiei inregistrate anul trecut a fost apetitul tot mai crescut al cititorilor romani pentru literatura in limba engleza. Fictiunea conduce in continuare detasat in topul vanzarilor, in special sub-genurile young adult si fantasy. Pe partea de non-fictiune, titlurile de business si dezvoltare personala si profesionala au fost cele mai cautate.

Topul celor mai citite titluri Okian.ro de anul trecut este condus detasat de Harry Potter and the Cursed Child - Parts I & II, a opta poveste din seria Harry Potter, volum care a inregistrat vanzari de aproximativ trei ori mai mari fata de cartea aflata pe pozitia a doua in top, Me Before You (Jojo Moyes). Clasamentul este completat de seria A Song of Ice and Fire (A Game of Thrones: The Story Continues, toate cele sase carti, de George R.R. Martin), Empire of Storms - Throne of Glass, Volumul 5 (Sarah J. Maas) si #Girlboss (Sophia Amoruso).

Comanda medie pe Okian.ro a atins, anul trecut, suma de 130 de lei, mentinandu-se la aceeasi valoare ca cea din 2015.

„Asa cum ne asteptam, Black Friday a reprezentat cea mai aglomerata perioada a anului 2016, veniturile companiei inregistrand o crestere de aproximativ 50% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Astfel ca, vanzarile pentru carte straina generate in cele cinci zile de campanie au echivalat comenzile inregistrate in 42 de zile obisnuite ale anului”, a declarat Simona Leonte, CEO al Okian.ro.

Cea mai mare comanda de carte onorata de Okian.ro in 2016 s-a ridicat la aproximativ 4.000 de lei, constand in mai multe titluri de specialitate cu profil militar aviatic.

Alaturi de cartea in limba engleza, jocurile educative, puzzle-urile, accesoriile (cani, agende sau decoratiuni) completeaza oferta Okian.ro. Acestea au adus anul trecut companiei circa 10% din cifra de afaceri.

Schimbari in cadrul companiei

Anul 2017 vine si cu schimbari in cadrul companiei. Astfel ca, incepand cu acest an, Okian.ro va functiona ca societate separata de firma Prems Librexim si se va afla sub conducerea Simonei Leonte, noul CEO al librariei online. Aceasta a preluat poziţia de la Tudor Benga, co-fondator al Okian, dupa ce acesta s-a dedicat unei cariere in spaţiul public.

Absolventa a Facultatii de Marketing, din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, Simona Leonte face parte din echipa Okian de opt ani. Anterior, a condus timp de patru ani departamentul de E-Commerce.