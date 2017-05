Glami , catalog european de fashion online prezent deja in 7 tari, isi pregateste intrarea pe piata din Romania si isi va lansa operatiunile la mijlocul lunii iunie 2017. Glami foloseste unelte online care conecteaza cumparatorii cu magazinele online preferate.

Glami.ro va oferi cumparatorilor online de fashion o optiune all-inclusive si posibilitatea de a trece in revista sute de mii de produse si de a alege pe cele optime pentru necesitatile si bugetul lor. Este prima platforma de acest fel care se lanseaza in Romania, combinand continutul de moda cu actiuni performante de marketing, totul cu un singur scop: livrarea clientilor potriviti pentru fiecare magazin online de fashion inregistrat in platforma.

Glami foloseste un sistem ce combina potrivirea automata si capacitatea de adaptare si de invatare a soft-ului astfel incat ofertele sa fie clasificate corect, iar utilizatorul sa gaseasca intotdeauna brand-ul sau brandurile preferate. Echipa de content a Glami ii ajuta pe cumparatori sa descopere brand-uri noi, putand fi considerat si un consilier online in domeniul fashion.

Magazinele online de fashion care opereaza in Romania, fie ca sunt internationale sau locale, vor putea sa se inscrie pe Glami.ro gratuit, fara nici un fel de risc si astfel vor avea acces la clientii care sunt interesati de un anumit fel de tranzactie si care vor finaliza cu succes acea tranzactie.

Platforma Glami este o inter-conexiune intre magazinele de fashion si cumparatori si are ca tel pentru 2017 castiguri de aproximativ 2 milioane euro pentru partenerii sai.

Operatiunile din Romania ale Glami vor fi conduse de Andreea Paleologu, fost content & marketing manager pentru lanturi internationale de e-fashion ca Stilago by Studio Moderna Fashion Group si Click4Fashion, care opereaza in prezent sub label-ul FashionUP.

“Piata online a magazinelor de fashion are un mare potential de crestere, deja avand dimensiuni impresionante si aratand ca este inca loc de crestere. Glami.ro va fi cu siguranta o platforma unde servicii de calitate ca livrarea gratuita, livrarea rapida, flexibilitate in optiuni si retur fara taxe aditionale vor face diferenta”, spune Michal Jirak, Co-founder Glami.

“Glami.ro se va dovedi a fi o sursa substantiala si incomparabila de trafic online de calitate pentru viitorii parteneri. Dupa Google si Facebook, Glami va deveni unul dintre partenerii de incredere pentru magazinele online de fashion”, adauga Andreea Paleologu, country manager Glami.ro.