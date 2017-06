Grupul FlorideLux relanseaza franciza offline din Brasov, situata pe strada Zizinului nr. 3, si tinteste o cifra de afaceri de 120.000 euro in noul an de activitate.

Floraria din Brasov a fost prima franciza offline lansata de grupul FlorideLux in Romania, in 2013, in urma unei investitii initiale de 45.000 de euro, aducand un nou concept pe piata de profil din Brasov, acela de flowers and gifts shop, cu deschidere importanta atat in offline cat si online.