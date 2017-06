Comertul online va depasi 2,5 miliarde de euro anul acesta si are potential de a-si dubla valoarea pana in 2020, estimeaza Asociatia Romana a Magazinelor Online din Romania (ARMO). Desi dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene Romania se situeaza pe ultimul loc in ceea ce priveste digitizarea, iar progresele inregistrate in ultimii ani sunt mai degraba lente, Romania are perspective foarte bune de crestere in perioada imediat urmatoare pe fondul masurilor de dezvoltare a infrastructurii de comunicatii, dar si de crestere a competentelor digitale, dupa cum arata raportul intermediar privind sectorul digital din UE (EDPR), publicat recent de Comisia Europeana.

Raportul urmareste progresele inregistrate de statele membre in domeniul digitizarii, combinand datele cantitative furnizate de Indicele Economiei si Societatii Digitale (Digital Economy and Society Index, DESI) cu informatii calitative privind politicile specifice ale fiecarei tari. Raportul este structurat in jurul a cinci capitole: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale si servicii publice digitale.

In raportul DESI pentru 2017, Romania face parte din clusterul de tari cu performante scazute, alaturi de Bulgaria, Grecia, Italia, Croatia, Polonia, Cipru, Ungaria si Slovacia. La polul opus, Danemarca, Finlanda, Suedia si Olanda au cele mai avansate economii digitale din UE.

Desi romanii utilizeaza intens retelele de socializare si apelurile video, acestia manifesta reticenta in ceea ce priveste tranzactiile online, Romania inregistrand unele dintre cele mai scazute niveluri din UE in ceea ce priveste cumparaturile online si serviciile bancare online, se mai arata in raport.

„Comertul online se poate dezvolta peste o infrastructura digitala solida si avand o populatie cu competente digitale bune. Vestea buna este aceea ca avem perspective favorabile de crestere in ambele directii, ceea ce ne indreptateste sa anticipam o dublare a comertului online pana in 2020. Sa cumperi online inseamna sa economisesti timp si bani, sa gasesti diversitate mai mare de produse si servicii mai bune, pe care sa le accesezi din confortul propriei locuinte", a declarat Florinel Chis, director executiv Asociatia Romana a Magazinelor Online.

Raportul releva ca Romania detine cea mai mare pondere a abonamentelor la Internet din Uniunea Europeana, iar utilizarea serviciilor mobile de banda larga este in crestere accelerata. Rata digitizarii economiei, inclusiv in ceea ce priveste serviciile publice, si nivelul competentelor digitale sunt inca scazute, insa, Romania a adoptat Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020 , in februarie 2015.

Conform raportului, Romania are avantajul unor costuri scazute de acces la internet si viteza foarte buna, insa sunt necesare eforturi sustinute pentru a ajunge la o acoperire cat mai mare a intregii tari.

In ceea ce priveste competentele digitale, Romania, desi sub media Uniunii Europene, a inregistrat progrese. In continuare, doar 56% dintre romani folosesc internetul in mod regulat fata de 79% media Uniunii Europene. Insa Romania are o baza solida de absolventi in domeniul stiintei, tehnologiei, matematicii si ingineriei, iar proportia specialistilor IT&C in economie creste odata cu dezvoltarea a numeroase centre de software si servicii aflate in cautarea de specialisti.

Cu toate acestea, sunt necesare mai multe initiative publice de educare a populatiei in domeniul digitizarii, mai arata studiul. Tehnologia nu e foarte folosita in Romania nici de catre mediul de afaceri. Cea mai mare crestere fata de anul trecut a fost inregistrata la utilizarea platformelor de socializare, de la 6% la 8%.