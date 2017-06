Noua platforma completeaza serviciile de promovare deja existente si le permite utilizatorilor sa-si seteze singuri campaniile de promovare, direct pe publicitate.olx.ro. Acestia isi pot seta un buget cuprins intre 100 si 1.500 de euro, iar plata se face online, cu cardul, prin solutia PayU. Utilizatorii pot alege zonele geografice de interes pentru afacerea lor si pot selecta categoriile in care isi doresc ca reclama lor sa fie afisata, prin bannere neintruzive si care respecta standardele IAB. Utilizatorii isi pot accesa oricand contul pentru a verifica detaliile campaniei si evolutia acesteia.

Serviciul poate fi folosit atat de antreprenorii care vor sa isi promoveze serviciile si produsele, cat si de catre agentiile de media si PR, care isi pot publica si administra, in doar cateva minute, campaniile de publicitate.

“Solutia a venit natural, ca o completare a serviciilor de promovare pe care deja le oferim clientilor business si nevoia lor de a putea targeta doua criterii importante: geografic si la nivelul celor 11 categorii disponibile pe OLX. Prin aceasta platforma self-served, ne-am propus sa conectam business-urile din orice colt al tarii cu milioanele de utilizatori care cauta, descopera si cumpara de pe site-urile noastre. Astfel, oricine poate sa-si promoveze produsele, serviciile sau afacerea catre persoanele interesate, printr-o targetare potrivita lor. De exemplu, un service auto din Oradea se poate promova in categoriile auto din OLX si Autovit.ro, catre utilizatorii locali care sunt interesati de serviciile sale. Intreg procesul este securizat, iar rezultatele pot fi verificate in timp real.”, mentioneaza Andrei Bereanda, head of advertising sales, in cadrul OLX Group Romania.

Departamentul de Advertising al OLX Group Romania s-a infiintat in luna octombrie 2015 si este structurat in doua mari segmente; programmatic si vanzari directe. Pe segmentul programmatic, se folosesc cele mai noi tehnologii cu ajutorul carora advertiserii sunt conectati cu clientii din toata lumea. Pe segmentul de vanzari directe, OLX ofera posibilitati multiple de targetare, bazate in special pe intentia de cumparare, prin colaborarea cu cele mai mari agentii media din Romania si clientii acestora.