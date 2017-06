Conferinta Fashion ROute este organizata de publicatia wall-street.ro. Partenerii evenimentului sunt Miniprix, Answear si MKOR Consulting iar sponsorii sunt Vivo! si Custom Soft.

miniPRIX a deschis primul magazin din Bucuresti in decembrie 1999 si in prezent detine patru magazine in Bucuresti (Otopeni, Piata Romana, 1 Mai, Militari), respectiv un magazin online (lansat in septembrie 2009). Afacerea a venit ca o continuare a experientei acumulate in urma unui business cu haine de tip second hand, deschis de familia Cristina in 1995.

Cifra de afaceri a companiei s-a situat anul trecut la circa 10 milioane de euro, iar pentru 2017 planurile sunt de mentinere a acestui nivel.

“Avem optiunea de click&collect. 10% din vanzarile noastre vin din online. Nu vrem sa devenim exclusiv online, prin voia noastra, ne place offline-ul. Anul acesta speram sa finalizam procesul de rebranding al companiei, inclusiv al magazinului online, care se va alinia nevoilor actuale ale clientilor”, a spus Mara Cristina in cadrul conferintei Fashion Route.



Sursa foto: Ovidiu Udrescu