Magazinul pune la dispozitia clientilor intreaga oferta actuala de cafea si produse complementare: gama de sortimente de cafea KAFUNE – brandul principal de cafea al companiei, precum si gama de cafea Lavazza, pentru care La Fantana este distribuitor autorizat.

Sub brandul KAFUNE, compania comercializeaza KAFUNE Aromao, KAFUNE Intenso si KAFUNE Arabica in pungi de cafea boabe de 500g pentru espresso, precum si sortimentele Intenso, Arabica si Decaf in monodoze continand 9g de cafea macinata, ambalate in atmosfera protectoare.



Marca Lavazza este disponibila clientilor cu sortimentele de cafea boabe Pienaroma, Super Gusto, Gold Selection, Tierra, Gran Riserva, Top Class, Super Crema, Crema & Aroma Espresso, Decaffeinato, Filtro Classico, precum si cu sortimentele din gama Blue (la capsule) – Espresso Delicato, Crema Dolce, Magnifico, Supremo, Decaffeinato, Espresso Dolce, Tierra si Intenso.

Magazinul mai gazduieste si o gama variata de produse complementare cafelei: zahar alb, brun si indulcitor natural (xylitol), lapte condensat Kafune, lapte special pentru cafea, biscuiti KAFUNE etc. dar si o variata gama de ceaiuri si ciocolata calda.

si asta nu e tot – clientii fideli vor fi invitati la cursuri si sedinte demonstrative de preparare a cafelelor, sustinute de trainerii La Fantana in centrul specializat!