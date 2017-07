Comertul online din Romania a inregistrat in 2016 cea mai mare crestere din Europa, de 38%, mai mult decat dublu fata de media europeana, de 15%, anunta Asociatia Romana a Magazinelor Online din Romania (ARMO), citand rezultatele Raportului european privind comertul electronic publicat recent de organizatia Ecommerce Europe. Romania se numara printre tarile cu cea mai mica pondere a persoanelor care fac cumparaturi online, mai arata studiul, insa, cu toate acestea, ARMO estimeaza ca, in acest an, comertul online din Romania va depasi 2,5 miliarde de euro si are potentialul de a-si dubla valoarea pana in 2020, cu conditia cresterii investitiilor si a suportului autoritatilor pentru dezvoltarea aptitudinilor digitale in randul populatiei, coroborata cu cea a infrastructurii digitale.

„Evolutia comertului online in Romania este incurajatoare, insa avem nevoie de investitii in forta de munca, in dezvoltarea de aptitiduni digitale, dar si a infrastructurii, fundamentale pentru asigurarea unui ritm bun de crestere, nu doar a comertului online, ci a economiei, in general”, a declarat Florinel Chis, director executiv Asociatia Romana a Magazinelor Online.

Anul trecut, comertul electronic a totalizat 2,05 miliarde de euro in Romania. La nivel european, cresterea a fost de 15% pana la o valoare de 530 miliarde de euro. Tarile din Europa Centrala si de Est au obtinut cea mai mare crestere a vanzarilor online in 2016. Astfel, comertul electronic in Slovacia si Estonia a crescut cu 35%, Ucraina a inregistrat o crestere de 31%, iar in Polonia si Bulgaria a crescut cu 25%.

Marea Britanie conduce topul tarilor din vestul Europei, generand anul trecut aproximativ 33% din vanzarile online europene. De altfel, pe pietele mature, ponderea persoanelor care cumpara online este cea mai ridicata: 87% in Marea Britanie, 84% in Danemarca si 82% in Germania. Pentru anul curent, studiul anticipeaza mentinerea ritmului de crestere pentru comertul online la nivel european, respectiv 14%, pana la o valoare de 602 miliarde de euro. Pentru Romania, ARMO estimeaza o crestere de 24%, la peste 2,5 miliarde de euro.

De asemenea, raportul releva ca, la nivel european, proportia companiilor cu mai mult de 10 angajati care au un site web este in continua crestere: de la 67% din totalul companiilor de retail in 2010, la 77% in 2016. Cu toate acestea, doar 18% vand prin intermediul site-ului web. Cumparaturile online sunt mai populare in randul tinerilor - doua treimi dintre persoanele cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani cumpara frecvent online, fata de doar o treime dintre persoanele cu varste cuprinse intre 55 si 74 de ani.

ARMO este membra a organizatiei Ecommerce Europe, iar Florinel Chis, director executiv ARMO, face parte din board-ul organizatiei. Membrii ARMO au acces gratuit la raportele si studiile de piata realizate de Ecommerce Europe.