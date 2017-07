Pe langa Bucuresti, serviciul cora.ro cu livrare la domiciliu a fost implementat pana acum la Constanta, Cluj si Bacau.

„Astazi, prin deschiderea cora.ro la Bacau, cora face un nou pas pentru consolidarea shopping-ului online. Spuneam ca ne vom concentra pe dezvoltarea acestui segment, care are un mare potential si in Romania. Bacau este un oras important pentru grupul nostru, suntem aici din 2012 si credem ca ne-am integrat frumos in comunitatea locala. Ma bucur ca suntem in grafic, nu ne oprim aici si ne dorim sa activam, in timp, acest serviciu in toate cele 11 magazine cora din tara”, a spus Thierry Destailleur, directorul general al cora Romania.

Comanda este livrata la domiciliu in schimbul sumei de 15 lei. Serviciul acopera municipiul Bacau, precum si localitatile Nicolae Balcescu, Lilieci, Hemeius, Margineni, Sarata, Magura, Luizi Calugara, Letea Veche, Saucesti, Bogdan Voda.

„Ma gandesc si la bacauanii care sunt plecati temporar din tara, unii au acasa parinti in varsta. Exista acum posibilitatea sa comande din Italia, din Spania sau de oriunde s-ar afla, produse cora, pe care noi le livram apoi familiei, acasa”, a spus Catalin Ismana, directorul cora Bacau.

Pe site-ul cora.ro sunt listate peste 30.000 de produse, de la fructe si legume proaspete, produse din carne, peste, lactate, dulciuri, bauturi, la produse cosmetice, pentru casa si familie, pentru ingrijirea copiilor si pet shop.

Principalii concurenti ai cora.ro sunt Carrefour-online.ro sau eMag.ro.