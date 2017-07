Dol.ro, magazinul online al Diverta, retailer integrat in domeniul cartii, papetariei si jucariilor, aniverseaza 10 ani de la lansare, ajungand sa reprezinte la momentul actual 12% din business. Campania aniversara ce are loc in perioada 7-16 iulie ofera clientilor peste 40.000 de produse cu discounturi.

In 2007 sunt puse bazele www.dol.ro, la acea vreme fiind printre singurele platforme online ce ofereau peste 10.000 de produse din categoriile carti, jucarii si papetarie. Prin investitiile continue si o crestere anuala a cifrei de afaceri cu 50-60%, Dol.ro ajunge sa reprezinte 12% din business-ul Diverta, obiectivul setat pentru urmatorii 3 ani fiind de 20-25%.

”Am preluat adminstrarea acestei platforme de aproximativ 5 ani, timp in care am reusit sa pozitionam Dol.ro printre unele din cele mai dezvoltate platforme online a retail-ului de carte, papetarie si jucarii. Un alt obiectiv pentru perioada urmatoare il reprezinta vanzarea de produse nelistate in retail-ul nostru; spre exemplu, pentru 2017 avem ca obiectiv dezvoltarea gamei de produse de puericultura, travel precum si consolidarea gamei de gadgets – o gama care a avut cea mai mare crestere in cadrul Diverta pentru 2016”, a declarat Octavian ENE, managerul Dol.ro.

Conform Ministerului de Finante, Diverta a generat afaceri de 222.465 lei in 2016, la un profit de circa 93.000 de lei.