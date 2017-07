PayU Romania, liderul pietei de plati online, a procesat in perioada aprilie 2016-martie 2017 tranzactii online in valoare de peste 1,9 miliarde de lei, cu 61% mai mult fata de aceeasi perioada a anului fiscal anterior.

,,Anul financiar trecut platile online in sistemul PayU au avut cea mai buna evolutie din ultimii 12 ani. Din ce in ce mai multi romani aleg sa cumpere online, valoarea medie a cosului de cumparaturi mentinandu-se in jurul valorii de 255 lei. Plata cu cardul ramane metoda de plata preferata de romani, iar plata in rate devine din ce in ce mai populara, cumuland 16% din totalul tranzactiilor. Cea mai mare tranzactie online a fost realizata cu un card inregistrat in Ungaria si a atins valoarea de peste 145.700 lei.” a declarat Marius Costin, Country Manager PayU Romania.

In anul 2017, cea mai mare tranzactie a fost inregistrata in luna ianuarie si a atins valoarea de peste 107.000 lei.

Produsele din categoria IT&C raman in topul preferintelor romanilor care cumpara online. Aproximativ 33% din valoarea totala a tranzactiilor online a fost alocata produselor din aceasta categorie.

,,Romanii cumpara online din ce in ce mai mult produse precum mobilier, decoratiuni, jucarii, carti, produse alimentare, produse cosmetice si vinuri. Aceasta categorie numita eTail vine puternic din urma, cumuland in prezent aproximativ 35% din totalul vanzarilor.” a adaugat Marius Costin, Country Manager PayU Romania.

Cand cumpara romanii cel mai mult online?

,,Cumparaturile contextualizate definesc comportamentul romanilor online. Black Friday ramane evenimentul care atrage cel mai multi cumparatori online, doar anul trecut avand loc peste 867.000 de tranzactii in luna noiembrie. Acesta este urmat de luna martie, luna femeii, cu 818.000 de tranzactii si sarbatoarea de Craciun, cu peste 785.000 de tranzactii.” a declarat Marius Costin, Country Manager PayU Romania.

Topul tarilor care au comandat din magazinele din Romania si au platit online

In perioada aprilie 2016-martie 2017, magazinele online din Romania au inregistrat peste 230.000 de comenzi din 200 de tari, tranzactii procesate prin PayU. Topul primelor trei tari cu cele mai mari comenzi este: Ungaria, Bulgaria, Marea Britanie. Valoarea acestora a depasit 47,8 milioane de lei.

,,Ne asteptam la o crestere semnificativa a pietei de e-commerce, de pana la 2,5 miliarde de euro, pentru anul 2017, iar platile online vor reprezenta 13-14% din totalul platilor, in crestere cu 2-3 procente fata de situatia actuala. Trendul principal pe piata de e-commerce ramane, din punctul nostru de vedere, o experienta de cumparare omnichannel, cat mai facila pentru client, in care acesta are parte atat online, cat si offline de aceeasi calitate a serviciilor. Din punctul de vedere al platilor, vedeta in acest an este plata la un click distanta.” a completat Marius Costin, Country Manager PayU Romania.