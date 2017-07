Compania isi va muta sediul de pe Strada Fainari in zona Giulesti, intrucat este necesar un spatiu mult mai mare pentru depozitare. “Pe zona de online, de exemplu, acum avem doar 300 de metri patrati. Odata mutati, vom avea la dispozitie triplu”, spune Octavian Ene, manager eCommerce si marketing la Diverta.

In prezent, echipa companiei, fara personalul din magazine, este de circa 50 de oameni, dintre care 10 sunt specializati pe zona de online, segment care aduce 12% din veniturile totale ale companiei Diverta. “Foarte multe dintre activitati le-am externalizat – SEO, AdWords, dezvoltare platforma. Financiarul sau operationalul este impartit intre traditional si online”, puncteaza Octavian.

Desi a fost lansat in 2007, magazinul online al Diverta, DOL.ro, a inceput sa fie cu adevarat un punct central de interes pentru companie din 2013, de cand a fost si preluat, de altfel, de Octavian Ene. Pentru 2017, una dintre prioritati este dezvoltarea site-ului. “Pana acum am facut investitii mici in el, care sa aduca si un return rapid. Este o platforma in-house, PHP cu MySql in spate. Ne intereseaza sa lucram in special in zona de mobile, care a depasit 50% din traficul total, in timp ce desktop-ul scade constant. La nivelul conversiei, 35% este mobile, 2-3% tableta, restul desktop”, detaliaza seful pe online al Diverta.