Pe langa Ploiesti, serviciul cora.ro cu livrare la domiciliu a fost implementat pana acum la Bucuresti, Constanta, Cluj si Bacau.

„Prin deschiderea cora.ro la Ploiesti, suntem cu un pas mai aproape de indeplinirea obiectivului nostru de a consolida serviciul de shopping online. Spuneam ca ne vom concentra pe dezvoltarea acestui segment, care are un mare potential in Romania. Ne-am propus sa lansam acest serviciu, in timp, in toate cele 11 magazine din tara.

Ploiesti este un magazin important pentru grupul nostru, inca din 2013, de la inaugurare, si vrem sa ne asiguram ca oferim comunitatii locale cele mai bune si inovatoare servicii ale noastre”, a declarat Thierry Destailleur, directorul general al cora Romania.

Comanda este livrata la domiciliu in schimbul sumei de 15 lei. Serviciul acopera orasul Ploiesti, dar si peste 30 de alte localitati: Gageni, Tatarani, Blejoi, Bucov, Paulesti, Brazi, Valea Calugareasca, Urlati, Barcanesti, Ploiestiori, Parcul Industrial Ploiesti, Strejnicu, Targsoru Nou, Boldesti Scaeni, Plopu, Lipanesti, Targsoru Vechi, Puchenii Mici, Puchenii Mari, Magurele, Gorgota, Plopeni, Balta Doamnei, Ciolpani, Snagov, Cornu, Campina, Gherghita, Breaza, Targoviste, Comarnic, Sinaia.

Pe site-ul cora.ro sunt listate peste 30.000 de produse, de la fructe si legume proaspete, produse din carne, peste, lactate, dulciuri, bauturi, la produse cosmetice, pentru casa si familie, pentru ingrijirea copiilor si pet shop.