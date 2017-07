Diverta si Elefant.ro sunt doi dintre cei mai mari jucatori in piata de carte din Romania, statisticile oferite de aceste doua companii fiind relevante la nivel national. wall-street.ro a aflat care este topul judetelor care comanda carte si, poate deloc surprinzator, unele regiuni ale tarii “se suprapun” in cazul ambilor jucatori.

Astfel, in top 5 judete care comanda carte, in cazul Diverta, se numara Bucuresti si Ilfov, urmate de Cluj, Timis, Constanta si Dolj. In cazul DOL.ro, cartea reprezinta 48% din vanzari, in timp ce in magazine fizice reprezinta 34%, conform informatiilor oferite luna aceasta de companie, pentru wall-street.ro.

In cazul Elefant.ro, cel mai mare centru universitar din tara – Bucuresti (atat orasul, cat si alaturi de localitatile din jurul sau grupate in judetul Ilfov) se situeaza in topul judetelor cu cele mai multe carti cumparate la mia de locuitori, conform unor declaratii ale companiei, pentru wall-street.ro, din februarie anul curent.

“Achizitia de carte la nivelul Capitalei este la un nivel dublu fata de primul judet care urmeaza in clasament – Cluj”, spun reprezentantii companiei.

Iasi, Timis si Brasov sunt si ele printre primele cinci judete consumatoare de carte.

Judetele codase in privinta comenzilor de carti

Judetele din Romania care comanda cele mai putine carti prin DOL.ro sunt, in ordine, Harghita, Covasna (ambele cu populatie ridicata de etnie ungureasca), Giurgiu (mai multi minioritari tigani decat in alte judete), Salaj (multi vorbitori de limba maghiara, de asemenea) si Teleorman, judet saracit continuu de Liviu Dragnea si “aliatii” sai regionali.

In cazul Elefant.ro, judetele unde numarul de carti cumparate raportat la mia de locuitori este cel mai mic sunt Harghita, Covasna (unde majoritari sunt vorbitori de limba maghiara), Teleorman, Olt, Calarasi si Giurgiu.