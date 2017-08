6 din 10 romani intentioneaza sa faca achizitii online direct de pe telefonul mobil, in urmatoarele 6 luni, potrivit studiului „Online shopping de pe telefonul mobil” solicitat de Blugento , companie clujeana specializata in furnizarea de solutii de ecommerce bazate pe platforma Magento.

Rezultatele studiului releva importanta tot mai mare a dispozitivelor mobile in procesul de achizitie online, in conditiile in care 4 din 10 respondenti declara ca fac cumparaturi online lunar, iar 3 din 10 utilizeaza telefonul mobil sau tableta pentru astfel de tranzactii.

„Observam o schimbare importanta in comportamentul de consum in randul cumparatorilor romani si o aliniere la tendintele globale, mare parte dintre clientii magazinelor online utilizand telefonul mobil pentru achizitii. Cu toate acestea, aproape jumatate dintre magazinele online nu sunt optimizate pentru mobile, lucru absolut necesar pentru a ramane competitive in aceasta industrie”, spune Sandu Babasan, CEO Blugento. „Iar intr-o industrie cu o concurenta atat de ridicata, sa nu ai un magazin online optimizat pentru mobil inseamna, cel mai probabil, ca se pierd un sfert din vanzari”.

Potrivit studiului, smartphone-ul a devenit indispensabil pentru aproape toti romanii, 9 din 10 respondenti declarand ca detin un astfel de dispozitiv, iar dintre acestia, peste 80% acceseza website-uri direct de pe telefoanele mobile.

Cat despre categoriile de produse achizitionate online de pe telefonul mobil, studiul „Online shopping de pe telefonul mobil” releva faptul ca pe primul loc in topul preferintelor romanilor se afla hainele, urmate de electronice, electrocasnice si produse cosmetice.

Cei care utilizeaza telefonul mobil pentru cumparaturi online considera ca pot efectua tranzactii online de pe smartphone intr-un mod mai accesibil, mai comod si fara constrangeri legate de timp sau locatie.

Cat despre sumele cheltuite, in mod uzual, cumparatorii care utilizeaza telefonul mobil fac comenzi online cu valori intre 100 si 500 de lei (5 din 10).

In contextul folosirii tot mai intense a telefonului mobil pentru cumparaturi pe internet, Blugento propune magazinelor online o alternativa inteligenta si eficienta din punct de vedere al costurilor: utilizarea solutiei Blugento in baza unui abonament lunar. Astfel, cei interesati vor avea la dispozitie o solutie optimizata pentru toate dispozitivele, ce va ingloba toate functionalitatile necesare unui magazin online de succes. Blugento este o solutie de ecommerce ultra-performanta, construita pe platforma Magento, cea mai populara platforma de comert electronic din intreaga lume si este integrata cu peste 100 de solutii de plata, curierat, marketing si alte servicii care ofera avantaje competitive magazinelor online.

Studiul „Online shopping de pe telefonul mobil” a fost realizat in perioada 1 – 30 iunie 2017 pe un esantion de 2.875 de respondenti majori, din mediul urban, de catre iVox, platforma online de sondare a opiniei publice, la solicitarea Blugento.