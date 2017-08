Power Net Consulting va ajuta romanii din diaspora sa deschida afaceri in tara lor si astfel sa se poata intoarce la familie si prieteni, sa contribuie alaturi de ceilalti antreprenori la dezvoltarea comunitatii de afaceri autohtone. Romanii vor avea aceasta oportunitate prin inscrierea in unul din cele doua proiecte co-finantate din fonduri europene pe care companía Power Net Consulting le va derula in urmatorii trei ani: Diaspora Start-Up: Antreprenor Diaspora RO_ES, respectiv Antreprenor_Diaspora: Hai acasa!.

“Ne-am propus realizarea unor astfel de proiecte pentru ca avem romani de succes, romani indrazneti si pregatiti care, cu siguranta, pot aduce plus valoare tarii noastre cu expertiza si experienta acumulate peste hotare. Avem incredere in impactul si rezultatele Proiectelor, mai ales ca participantii vor putea sa identifice oportunitati de business in tara lor, iar noi suntem aici sa oferim sprijinul necesar” a precizat Emil Munteanu, CEO Power Net Consulting.

Proiectele amintite vor avea un impact major asupra intoarcerii romanilor in tara, vor stimula antreprenoriatul si vor crea noi locuri de munca. Astfel, romanii valorosi din strainatate vor avea posibilitatea sa isi foloseasca cunostintele si experientele dobandite in afara tarii si sa le puna in practica la ei acasa, sprijiniti de alti romani, cei de la Power Net Consulting.

“Ideea proiectelor a pornit de la experienta proprie, de fost roman din Diaspora intors acasa cu know-how imbunatatit, iar cand am vazut ca exista deschidere si din partea autoritatilor de a face ceva in acest sens, ne-am decis sa ne implicam si sa sprijinim repatrierea romanilor plecati in afara tarii. Satisfactia construirii unor structuri utile si functionale acasa, este o motivatie puternica, care aduce sanse in plus proiectelor de dezvoltare antreprenoriala in Romania, a declarat Ruxandra Stanica, coordonatorul proiectelor.”

Cele doua proiecte beneficiaza de o finantare totala in valoare de peste trei milioane de euro si se adreseaza unui public tinta de 420 de persoane. Activitatile proiectelor vizeaza formare antreprenoriala, aplicarea pentru o finantare de 40.000 euro si asistenta pentru dezvoltarea planurilor de afaceri.

Afacerile pe care trebuie sa le dezvolte cei interesati de aceste programe pot fi in orice domenii nonagricole si vor fi infiintate in mediul urban in toate regiunile de implementare din Romania, cu exceptia Bucuresti-Ilfov. Persoanele interesate trebuie sa faca dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta si a experientei sau studiilor in strainatate in domeniul in care intentioneaza sa-si deschida afacerea. Accentul proiectului va fi pus pe romanii din Spania, Italia, Franta, Germania, Belgia, Marea Britanie, putand insa participa si romani din alte state.

Prin cele doua proiecte, Power Net Consulting continua astfel actiunile dedicate dezvoltarii antreprenoriale a romanilor din Diaspora si din tara.