Netopia mobilPay, procesator de plati electronice din Romania, a intermediat pe parcursul primelor sase luni din 2017 peste 4,7 milioane de tranzactii online si mobile, in crestere cu 56%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Valoarea totala a tranzactiilor digitale intermediate de companie in prima jumatate a anului s-a ridicat la circa 140 de milioane de euro, cu 60% mai mare fata de primul semestru din 2016.

Din totalul platilor digitale intermediate de Netopia in primele 6 luni, aproximativ 2,6 milioane au fost tranzactii online cu cardul, reprezentand o crestere de 53%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Media unei plati online in primul semestru a fost de circa 50 de euro. O evolutie pozitiva se observa si in cazul platilor efectuate prin sms. Astfel, in aceeasi perioada, romanii au realizat 2,1 milioane de plati prin sms, in crestere cu 40% fata de acelasi interval din 2016. In medie, utilizatorii au platit prin sms 2,4 euro.

„Romanii descopera, de la an la an, beneficiile platilor digitale, fapt dovedit prin rezultatele pe care le-am inregistrat in decursul primei jumatati de an. Acest lucru ne incurajeaza in demersul nostru de a le pune la dispozitie metode de plata inovative si eficiente”, declara Antonio Eram, CEO si fondator al Netopia mobilPay.

Potrivit datelor companiei, circa 35% din romanii care platesc electronic o fac de pe dispozitive mobile smart, majoritatea de pe smartphone-uri, doar una din zece tranzactii mobile fiind realizata de pe tableta.

In ceea ce priveste topul tranzactiilor intermediate de Netopia in primul semestru, daca anii trecuti era dominat de pachete si servicii turistice, anul acesta tot mai multi romani au optat sa isi achite online taxele si impozitele, semn ca digitalizarea a inceput sa prinda teren. Sumele achitate in aceasta directie au depasit si ordinul zecilor de mii de euro pe tranzactie.

Cine plateste digital in Romania: 40% dintre plati sunt facute de bucuresteni

Conform datelor NETOPIA, 52% din totalul platilor digitale procesate de companie in primul semestru din 2017 au fost facute de persoane cu varste cuprinse intre 25 si 44 de ani, in timp ce tinerii de 18 – 24 de ani au reprezentat 13% din total. Platile au fost facute preponderent de barbati, in timp ce femeile au avut o pondere de 40%.

Bucurestenii au generat circa 40% dintre tranzactiile intermediate intre ianuarie-iunie, mentinandu-se pe primul loc in topul romanilor care au platit cel mai mult online cu cardul. La fel ca si pana acum, pozitia a doua din clasament o ocupa Cluj-Napoca, cu 12% din platile digitale din intreaga tara. Podiumul este completat de Brasov, cu aproximativ 5% din tranzactii, Sibiu (4%), Mures, Ploiesti si Oradea, fiecare cu 3%, urmate de Constanta, care a generat sub 3% din totalul platilor digitale din S1. Iesenii au facut cele mai putine tranzactii digitale comparativ cu locuitorii celorlalte mari orase, cu o pondere de sub 2%.