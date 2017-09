In urma anunturilor de vanzare aparute pe OLX a voucherelor de 500 de lei acordate de Primaria Capitalei pentru achizitionarea de biciclete, OLX a decis sa dezactiveze toate anunturile care fac referire la acest subiect.

“Regulamentul de acordare al voucherelor arata ca acestea sunt nominale si netransmisibile, drept pentru care am hotarat imediat ce am luat la cunostinta de aceasta situatie sa dezactivam toate anunturile care vindeau tichetele oferite de Primaria Capitalei”, a declarat Razvan Acsente, Head of Marketing OLX Group Romania.

“Incercam prin toate actiunile noastre sa punem la dispozitia utilizatorilor un mediu de schimb placut si onest. Vom monitoriza in continuare astfel de actiuni si vom interveni de fiecare data cand vom vedea periclitat scopul comunitatii OLX”, a completat Razvan Acsente.

Referitor la aceasta situatie, OLX va tine in continuare sub observatie anunturile care vand voucherele pentru achizitionarea de biciclete, astfel incat sa evite si sa rezolve tentativele de frauda.