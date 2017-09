Instagram, reteaua sociala a celebritatilor si a brandurilor este ignorata de marea majoritate a magazinelor online din Romania. Conform unei analize facuta de eComJobs.ro in septembrie 2017, doar 10% dintre magazine au integrat Instagram in strategia lor de comunicare.

Cu peste 560.000 de utilizatori in Romania si peste 1 milion de fotografii incarcate in fiecare luna, Instagram este cea mai de succes retea sociala cu componenta inspirationala pe plan local. Desi acest lucru poate duce la o intentie de cumparare mai buna decat a altor retele sociale, marea majoritate a magazinelor online din Romania prefera sa ignore prezenta pe acest mediu.

Magazinele din nisele Beauty si Fashion domina clasamentul general, acoperind 17 dintre cele 20 de pozitii. eMAG, liderul local in piata de eCommerce se afla pe locul 20 cu doar 6.964 de urmatoritori. Din clasament au fost eliminate acele magazine internationale cu prezenta in Romania (ex: Aldo, Ecco-shoes), dar care pe Instagram nu ofera un continut dedicat tarii noastre.

“Printre beneficiile folosirii Instagram regasim cresterea autoritatii brandului sau punerea acestuia intr-un context apropiat valorilor acestuia. De exemplu unele magazine isi indeamna fanii sa publice fotografii cu produsele cumparate alaturi de un hashtag unic si reprezentativ (#finditoneMAG - eMAG, #cadouriiesitedinminti - MindBlower , #librarultaupersonal sau #lalibrarie - Books-Express). Fiind o retea sociala vizuala care permite continut foto si video, tipurile de postari sunt destul de numeroase si folositoare pentru fiecare din etapele unei vanzari (constientizare, interes, decizie si feedback)", spune Ciprian Dragoi, fondator eComJobs.ro.

Cateva idei de continut care pot fi integrate in strategia de continut pentru Instagram:

• O prezentare altfel a produselor - Daca pe site produsele sunt simple poze, pe Instagram pot fi aduse la viata prin intermediul video-urilor sau a unor sedinte foto dedicate.

• Imagini cu produsele folosite de catre clienti - una dintre cele mai bune metode de publicitate este atunci cand nu este publicitate si vine de la oamenii de rand.

• Behind the scenes - succesul Instagram se bazeaza foarte mult pe elementul de personal, oamenii se asteapta sa gaseasca informatii care nu apar in alte medii, de exemplu poze de la anumite sedinte foto sau prezentarea unor produse înca nelansate.

• Colaborari cu ambasadori de brand - fara indoiala Instagram este reteaua sociala a celebritatilor, cele mai multe folosind-o in nume propriu. De aici si interesul fanilor pentru continutul pe care-l publica, acesta nefiind nealterat de persoana de PR.