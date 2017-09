Farmec , unul dintre cei mai importanti producatori locali de cosmetice, a inregistrat o crestere a vanzarilor din magazinul online de circa 20% in primul semestru din 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta se datoreaza noii strategii de marketing digital, care include mai multe modificari atat comerciale, cat si de functionalitate pentru a facilita accesul vizitatorilor la informatii relevante despre brandurile din portofoliu.

„Zona online este o componenta foarte importanta pentru Farmec, iar dezvoltarea acestui canal este una dintre directiile principale ale strategiei de marketing si vanzari din acest an. Pe langa oferirea de noi avantaje in rubrica dedicata membrilor si implementarea a multiplelor oferte promotionale disponibile exclusiv online, am dezvoltat si categoria Sfatul Specialistului. Rubrica a inregistrat o crestere de 37.5% a numarului de intrebari venite din partea vizitatorilor site-ului, fapt ce ne demonstreaza atat interesul manifestat de romani fata de produsele Farmec, dar si intreaga expertiza a specialistilor nostri si atentia acordata fiecarui vizitator al magazinului online. Vom continua sa dezvoltam magazinul online cu noi aplicatii si optimizari, astfel incat sa oferim consumatorilor o experienta de brand cat mai placuta si sa cream o adevarata comunitate online”, a declarat Cristina Berdea, manager vanzari online Farmec.

Strategiile trasate de departamentele de marketing si de vanzari in ultima perioada au asigurat o crestere constanta a zonei de e-commerce.

In acest an, valoarea medie a cosului de cumparaturi este de 150 lei, iar cele mai cautate produse fac parte din gamele Gerovital H3 Evolution, Aslavital si Gerovital H3 Derma+ Premium Care, prima linie din segmentul premium din portofoliul companiei.