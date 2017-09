Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea de solutii de ecommerce bazate pe platforma Magento, isi extinde portofoliul de servicii si solutii de integrare. Astfel, pe langa solutia de ecommerce construita pe platforma Magento, prin care ofera toate functionalitatile necesare unui magazin online de succes, Blugento ofera clientilor posibilitatea de a avea website-uri atractive si bine optimizate prin serviciul „Website by Blugento” care permite oricand transformarea site-urilor in magazine online.

„Am lansat «Website By Blugento» in urma cererilor venite din partea business-urilor care sunt inca nehotarate sa-si deschida un magazin online, dar au nevoie de un website performant, bine optimizat, adaptat la cerintele si tendintele actuale. Prin acest serviciu, site-urile sunt realizate pe platforma Blugento si pot fi transformate oricand, foarte usor, in magazine online performante”, spune Sandu Babasan, CEO Blugento.

Site-urile realizate prin acest serviciu, vor putea fi operationale in 48 de ore si vor fi gazduite de Microsoft Azure, o platforma cloud foarte flexibila si sigura. Clientii vor primi update-uri de securitate oricand apar si vor beneficia de back-up-uri automate, pentru protectie suplimentara.

Serviciul presupune plata unei sume initiale de 290 de euro pentru realizarea site-ului si o taxa lunara de 19 euro care include si gazduirea.

Noi solutii de integrare

Blugento adauga noi solutii in portofoliu si integreaza astfel platforma de ecommerce cu cele mai populare aplicatii de ERP (de gestiune, facturare si contabilitate), marketplace, comparatoare de preturi si platforme de e-fulfillment, care permit magazinelor online sa externalizeze partial sau total procesul operational si logistic.

„Piata locala de solutii ERP a ajuns in prezent la aproape 120 milioane de euro, dar inca sub 10% dintre magazinele online sunt integrate cu ERP-uri. Din pacate, lipsa unei integrari cu sistemul ERP dubleaza efortul de a gestiona si urmari vanzarile, stocurile, clientii sau preturile. Prin integrarea platformei de ecommerce cu sistemele de contabilitate si gestiune se afiseaza automat pe site informatii actualizate despre stoc, produse, pret, facturi sau incasari. Este mai simplu si mai ieftin ca magazinele online sa fie construite de la inceput pe o platforma care permite o intregare usoara cu solutii ERP, cum este Blugento”, mai spune Sandu Babasan.

Pe langa partea de integrare cu ERP-uri, Blugento pune la dispozitia clientilor posibilitati multiple de listare a produselor lor in alte site-uri de comert electronic de tip marketplace, precum eMAG.ro, Okazii.ro, CEL.ro, Elefant.ro etc., in retele de marketing afiliat, in comparatoare de preturi si directoare de produse.

De asemenea, magazinele dezvoltate pe platforma Blugento pot opta pentru integrarea cu Frisbo – serviciul de e-fulfillment care poate prelua partea logistica a activitatii magazinelor online, precum depozitarea, preluarea comenzilor, facturarea, impachetarea, livrarea si chiar administrarea magazinului de comert electronic. Astfel magazinele online isi pot scadea semnificativ costurile operationale indirecte, transformandu-le intr-un cost direct, fix si predictibil.

„Inregistram un numar tot mai mare de clienti care au magazinele online construite pe platforma Blugento. Iar acest lucru ne da posibilitatea sa avem o integrare simpla, de tip plug&play si le permite magazinelor online accesarea rapida si cu resusrse minime a serviciilor de e-fulfillment”, spune Bogdan Colceriu, CEO Frisbo.

Prin adoptarea unei platforme integrate de ecommerce, companiile beneficiaza nu doar de de scaderea costurilor operationale si de logistica, ci si de cresterea expunerii si, implicit, a vanzarilor online.