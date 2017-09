Cea mai nou gama de produse Apple, telefoanele iPhone 8, 8 Plus, Apple Watch 3, precum si sistemul Apple TV 4K sunt disponibile la precomanda pe Quickmobile incepand cu 15 septembrie. Potrivit reprezentantilor companiei, livrarile vor incepe cu data de 22 septembrie. Varful de gama iPhone X va fi disponibil la precomanda in oferta retailer-ului pe 27 octombrie, urmand a fi livrat in prima jumatate a lui noiembrie.

Clientii Quickmobile vor putea achizitiona oricare dintre noile modele de telefoane Apple, iPhone 8 si iPhone 8 Plus in variante 64 si 256 GB, preturile din oferta retailer-ului fiind cele oficiale Apple in Europa, cu TVA inclus si garantia standard de 2 ani.

Astfel, pretul de pe Quickmobile.ro pentru iPhone 8 in varianta 64 GB este de 3.699 lei, iar cel de 256 GB costa 4.499 lei.

Modelul iPhone 8 Plus de 64 GB este comercializat de retailer la pretul de 4.199 lei, in timp ce varianta de 256 GB costa 4.999 lei pe Quickmobile.

Noile terminale iPhone 8 sunt disponibile in variantele de culori space gray, silver si gold, sunt imbracate integral in sticla, au rama de aluminiu si pastreaza dimensiunile seriei anterioare. Terminalele sunt rezistente la praf si apa, se incarca wireless, pastreaza dimensiunile seriei 7, fiind dotate cu ecrane retina HD, ce includ functiile True Tone si 3D Touch. In plus, dispun de difuzoare stereo, cu 25% mai performante decat cele ale generatiei anterioare.

Tot incepand cu 15 septembrie, vor fi disponibile la precomanda pe Quickmobile si noile device-uri Apple Watch 3, livrarile incepand din 22 septembrie. Clientii retailer-ului pot alege intre modelele GPS si GPS celular, comercializate la preturi incepand de la 1.699 lei. Tot de astazi, clientii Quickmobile pot precomanda sistemul Apple TV 4K, in variantele de 32 GB – la pretul de 949 lei, respectiv 64 GB, la 1.049 lei.

Quickmobile da startul precomenzilor pentru iPhone 10 pe 27 octombrie

Varful de gama al terminalelor produse de Apple, seria iPhone 10, va fi disponibil la precomanda in oferta Quickmobile incepand cu 27 octombrie, in acelasi timp cu disponibilitatea noului model pe pietele internationale din SUA, Marea Britanie, Franta si Germania, urmand a fi livrat in prima jumatate a lunii noiembrie.

Modelul iPhone X de 64 GB va fi disponibil in oferta retailerului la pretul de 5.299 de lei, in timp ce varianta de 256 GB va fi comercializata de catre Quickmobile la pretul de 6.099 de lei. Preturile includ TVA si garantia de 2 ani, fiind similare celor anuntate oficial de producator in toate tarilor europene aflate in primul val de livrari. Astfel, prin comparatie, daca modelul iPhone 8 de 64 GB este comercializat de Apple Franta la pretul de 809 euro (3.720 lei), acelasi model este listat pe Quickmobile la pretul de 804 euro (3.699 lei).

„Chiar daca Romania nu se afla pentru niciunul dintre modele in primele doua valuri de livrari efectuate de producatorul american, iata ca si de aceasta data Quickmobile isi tine promisiunea ferma fata de clienti si aduce cel mai repede, in premiera pe piata locala, smartphone-ul momentului. Astfel, romanii se vor putea bucura de noile iPhone-uri in acelasi timp cu iubitorii brandului din tari precum SUA, Marea Britanie, Franta si Germania”, a declarat Tudor Tiboc, General Manager al Quickmobile.

Noul varf de gama, imbracat integral in sticla, este disponibil in variantele de culori space gray si silver, si vine fara butonul Home. Modelul iPhone X ruleaza tehnologia Face ID, care permite deblocarea telefonului doar prin scanarea fetei. Dispozitivul dispune de un ecran de sticla integral, de tip Super Retina, cu o dimensiune de 5,8 inch in diagonala, functie ce va permite o claritate a imaginilor mult mai mare. In plus, ceea ce aduce nou seria iPhone 10 este camera foto duala de 12 megapixeli, cu diafragma de f/1.8 pe prima si f/2.4 pe a doua. De asemenea, terminalele sunt rezistente la praf si apa si se incarca wireless.