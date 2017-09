Vine din Brazilia si, in 1999, punea bazele a ceea ce urma sa devina una dintre cele mai mari platforme eCommerce din lume, folosita de corporatii precum Sony, Disney, Walmart, Whirlpool, C&A, Avon sau Coca-Cola. A stat la masa cu unii dintre cei mai mari lideri din industrie, precum Jack Ma. Citeste un interviu exclusiv cu Mariano Faria, cofondator si CEO al Vtex , companie care este prezenta de saptamana aceasta si in Romania.

Prin ce se deosebeste Vtex de Magento sau Shopify?

Mariano este extrem de deschis si foarte competent in zona de eCommerce – nu ai cum sa nu fii astfel, avand in vedere clientii (gigant) pe care platforma ii deserveste. De asemenea, nu se teme sa loveasca in concurenta, fiind foarte sigur pe produsul sau.

Primul client din Romania – Miniprix. De ce a ales compania sa treaca pe Vtex?

“Atunci cand folosesti Magento sau alte platforme similare, core-ul platformei se modifica constant – faci update-uri, plugin-uri noi, si, in timp, platforma devine instabila. In cazul Vtex, core-ul ramane constant, neschimbat, si totusi prin Vtex poti face tot (si mai mult de atat) ce poti face prin Magento. Stabilitatea este acolo, si asta creste simtitor ratele de conversie”.

Lui Mariano ii plac exemplele concrete.

“De exemplu, C&A, retailer care ne este client, avea 40 de oameni care se ocupau de preluarea apelurilor clientilor. Dupa trecerea la Vtex, numarul acestora a fost redus la doar 16. Si stii de ce? Pentru ca atunci cand nu mai exista probleme cu magazinul online, cand totul este mai cursiv si cand toate instrumentele – de la checkout, payment, transport, logistica si infrastructura, order management, retururi – sunt automatizate, atunci nu mai este nevoie de atatia oameni. Nici macar nu este vorba de bani, desi, daca ar fi sa cuantific, stabilitatea core-ului, backend-ului, duce la cresterea ratelor de conversie cu 5-10%, conform Gartner si Forrester”.

Mariano spune ca Vtex este unica platforma care nu foloseste data bases, “facem fiecare modul pentru fiecare database. Nu exista o singura baza de date-serviciu, deci update-urile nu influenteaza stabilitatea magazinelor”, subliniaza oficialul Vtex.

Este necesar ca eCommerce-ul sa fie imbratisat ca o cariera, nu ca o competenta pe care o capeti, in timp.

Desi update-urile si stabilitatea magazinelor este automata, front end-ul este realizat de client, back-end-ul venind de la Vtex. Compania are 200 de angajati, dintre care 120 de dezvoltatori si are 71 de module pentru eCommerce (infrastructura, logistica etc.). “Este o adevarata infrastructura cloud, o instanta pentru fiecare client, un cod unic pentru fiecare”.

A doua diferenta majora este viteza cu care Vtex poate incepe sa vanda – practic, timpul de construire a magazinului online se reduce drastic.

“In cazul Miniprix, magazinul online este in picioare si gata de a vinde in doar 19 zile. In mod normal, acest lucru se intampla in 5-6 luni. Acest lucru reprezinta avantaje competitive incredibile”. In cazul Sony, lansarea magazinului in 8 tari, cu catalog global, ERP, personalizare, totul, a durat 74 de zile, in timp ce in cazul Whirlpool, care are peste 1 miliard de operatiuni, a durat 76 de zile, in multiple tari. “Se castiga timp, iar timpul inseamna, fara indoiala, bani, conversii.

Cine se ocupa de implementare?

Vtex nu crede in prezenta fizica in tari, cat in “settlers”, terte persoane care vand produsul. In Romania, Vlad Diaconu, antreprenor si specialist in eCommerce, se ocupa de piata locala, insa numarul partenerilor va creste constant.

Practic, Vlad si echipa lui se ocupa de instalarea backend-ului magazinelor (in prima faza Miniprix) si, dupa situatie, de suport. Instalarea este gratuita, modelul de business al Vtex bazandu-se pe comisioane din vanzari. “In cazul Miniprix, va fi undeva la 2%”.

Compania tinteste doar companii foarte mari si mari, pe toate cele 20 de piete pe care este prezenta.

“Targetam exclusiv pietele emergente. Pana in 2015 eram prezenti in 12 tari in America Latina. In 2015, am realizat ca produsul nostru este excelent pentru orice piata emergenta – Romania, Rusia, Polonia, Cehia, India intrucat rezolva probleme cu care aceste state se confrunta – lipsa sistemelor bine puse la punct pentru un inventar bun, o platforma care sa rezolve infrastructura haotica. Aceste probleme nu le ai in mod tipic in Marea Britanie sau SUA, de exemplu”.

Ce ar schimba la intreaga piata de eCommerce?

Il intreb pe Mariano, care are in mod clar o viziune globala asupra industriei, ce ar schimba la eCommerce la nivel global. Nu a ezitat nicio secunda.

“Recent m-am intalnit cu lideri din industrie, Amazon, Alibaba si nu numai, pentru a discuta o problema stringenta la nivel global – nu exista Universitati specializate exclusiv pe eCommerce. Am discutat inclusiv cu Jack Ma cum putem rezolva problema aceasta si cum sa fim sustinuti si de Guvernele din lume”, puncteaza el.

Jack Ma este un individ “extrem de pragmatic”, foarte atent si meticulos, diferit de ceea ce oamenii vad in public – adica un om extrem de jovial, care face show si uneori chiar depaseste anumite limite. “E normal, in public te comporti altfel”, spune, ridicand din umeri, brazilianul.

“Practic, este necesar ca eCommerce-ul sa fie imbratisat ca o cariera, nu ca o competenta pe care o capeti, in timp. In statele inca in curs de dezvoltare este greu sa gasesti manageri care sa stie cum sa inteleaga si sa intretina, sa construiasca un magazin online”.

Inca un motiv pentru care Mariano Faria intra in Romania cu Vtex este faptul ca previzioneaza nu numai o crestere exploziva a eCommerce-ului, per total, ci si faptul ca in urmatorii ani vor intra multe companii din China care se vor stabili in tara, pentru a deservi de aici tari din Europa de Vest. “Costurile in Romania, Bulgaria, chiar si Polonia, sunt mai mici decat daca ai deschide facilitati direct in Vest. Iar chinezii vin!”.

Un alt efect avut de intrarea Vtex in Romania s-ar putea reflecta si in preturile cerute de unii concurenti pe piata locala pentru servicii (oarecum) similare. “De exemplu, in Brazilia, Hybris si-a redus drastic preturile cand am inceput sa castigam cota de piata”.

In primele 12 luni pe piata locala, compania are ca target sa atraga intre 15 si 20 de clienti (middle si large), magazine care sa deserveasca intre 400 si peste 2.000 de clienti, zilnic.

“Un alt plus oferit de noi este faptul ca avem un patent pe sistemul “cumperi cu un click, FARA parola”. Acest lucru inseamna o creste de 17% din rata de conversie, pe mobile”.

Amazon are ceva similar, insa este necesara introducerea parolei atunci cand cumperi. Acest simplu lucru duce la scaderea conversiilor cu 17%, sustine Mariano Faria, demonstrandu-mi, in paralel, pe un magazin client al lor. “Oamenii nu vor sa scrie mult pe telefonul mobil. Daca ar putea sa nu scrie nimic, cu atat mai bine! Si asta oferim noi”.

Ce gresesc romanii

“In ultima luna, cat am stat in Romania, am vorbit cu foarte multi oameni din industrii aferente eCommerce-ului. Toti, fara exceptie, mi s-au plans de problema infrastructurii. Ii invit sa vina in Argentina, de exemplu, sa vada ACOLO probleme cu infrastructura”.

Mariano spune ca ACUM este momentul perfect sa “go all in”, sa investeasca complet in eCommerce, in Romania. “Alt sfat pe care il pot da – schimba interfata, pariaza pe ea! Incearca sa te joci cu butoanele, cu aranjarea in pagina, cu marimea fotografiilor, fonturile. Analizeaza ce se intampla. In cel mai rau caz iti ia cateva ore sa te intorci la versiunea anterioara, dar inveti cate ceva”.