Neil Patel este Co-Fondatorul Crazy Egg, Hello Bar, KISSmetrics si un adevarat geniu in Marketing Online. Wall Street Journal il considera “unul din cei mai importanti influenceri de pe web la nivel global”, Forbes il plaseaza in top 10 marketeri online, iar Entrepreneur Magazine spune despre Neil ca “a fondat una din cele mai de succes 100 de companii din intreaga lume.”

Fostul Presedinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, l-a inclus in top 100 antreprenori sub 30 de ani, iar United Nations i-au acordat aceeasi distinctie in top 100 antreprenori sub 35 de ani.

Neil Patel a consiliat unele din cele mai importante companii din lume, ajutandu-le sa isi creasca vanzarile si veniturile, printre aceste companii numarandu-se: Amazon, NBC, Google, eBay, General Motors, HP si Viacom.

Neil Patel va sustine un keynote de 45 de minute in cadrul GPeC SUMMIT pe 14 noiembrie, iar pe 15 noiembrie va avea o sesiune practica de 90 de minute in cadrul GPeC Special Day.

Amy Harrison este Fondatorul si Owner-ul Write With Influence, una din cele mai apreciate resurse online de Content Marketing din intreaga lume. Ea ii ajuta pe detinatorii de afaceri online cu sfaturi concrete si testate despre cum sa scrie cel mai bun continut de marketing repede si usor.

Amy este copywriter si consultant specializat pe Content Marketing, fiind recomandata drept „cel mai bun specialist si speaker din domeniu” de catre personalitati precum Bryan Eisenberg, Oli Gardner sau Karl Gilis.|

Pe 14 noiembrie, in cadrul GPeC SUMMIT, Amy Harrison va sustine un keynote de 45 de minute intitulat “The Customer Disconnect: How Inside-Out Copy Makes You Invisible”, iar pe 15 noiembrie va avea un workshop practic de 90 de minute in cadrul GPeC Special Day.

Oli Gardner este Co-Fondatorul Unbounce, una din cele mai cunoscute platforme de Conversion Marketing la nivel international si expert in optimizarea ratei de conversie si a landing page-urilor din cadrul unui website.

„Reteta de succes pentru cresterea ratei de conversie sta in amestecul perfect dintre date si design (user experience), impreuna cu serviciile calitative oferite clientilor de magazinele online”, sustine Oli Gardner in articole si interviuri.

Pasionat de optimizarea fiecarui element dintr-un landing page, Oli Gardner spune ca a vazut si a analizat mai multe landing page-uri decat oricine altcineva din lume. A lucrat personal cu Amazon, Vodafone, Canon, LinkedIN, iar compania fondata de el are peste 10.000 de clienti la nivel global.

Oli Gardner va urca pe scena GPeC SUMMIT pe 14 noiembrie, sustinand un keynote de 45 de minute despre Data Driven Design.

Totul despre cum sa vinzi in afara granitelor tarii in cadrul GPeC RED – Regional Expansion Debate

Una din noutatile pregatite de organizatori la GPeC SUMMIT este GPeC RED – Regional Expansion Debate, prima dezbatere cu cele mai importante personalitati ale comertului online din regiune, menita sa aduca magazinelor online romanesti o radiografie la zi a pietei de e-commerce la nivel european si oportunitatile de extindere regionala.

“Tot mai multe magazine online romanesti vor sa isi extinda operatiunile in alte tari pentru ca oportunitatile de a accesa un public nou si de a largi baza de potentiali clienti sunt uriase. De aceea, reunim la aceeasi masa reprezentantii celor mai importante companii si Asociatii E-Commerce din regiune, cu scopul de a afla care este situatia pietelor din jur, ce se cumpara, care este valoarea cosului mediu, ce verticale de piata nu sunt inca acoperite, care sunt particularitatile de consum in fiecare piata etc. tocmai pentru a inlesni tranzactionarea cross-border. E-Commerce nu tine cont de limitele geografice.”, explica Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

GPeC RED va avea loc in cadrul GPeC SUMMIT, in ziua de 14 noiembrie, iar la dezbatere sunt invitate persoanele cheie din tarile cu crestere semnificativa in e-commerce: Zoltán Ormos (Ungaria), Justyna Skorupska (Polonia), Stephan Grad (Austria), Simona Kijonková (Cehia), iar lista nu se opreste aici, potrivit organizatorilor.