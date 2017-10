Piata de eCommerce din Europa va creste cu 19% in 2017, conform Global eCommerce Association. Boom-ul pietei europene este pus pe seama penetrarii bune a Internetului, performantelor logistice ale anumitor tari, in frunte cu Germania, dar, din pacate, codasa cu Romania.

eCommerce Foundation a analizat Franta, Marea Britanie, Germania, Rusia, Italia, Spania si Turcia, conform eCommerce News.

Cea mai mare putere logistica o are Germania, urmata de Marea Britanie si in SUA.

Europenilor le place, de asemenea, sa plateasca cu cardul. Astfel, daca in Romania plata cu cardul reprezinta doar 10-11% din total, conform jucatorilor din piata, media Europei este de 54% cu cardul de credit si 45% cu debit. PayPal este folosit in 39% dintre tranzactii, in timp ce cash on delivery, prevalent la noi, este de doar 20% la nivelul Europei.

Europa are de asemenea cea mai mare penetrare a Internetului, media fiind de 80,5%, in timp ce in Asia Pacifica aceasta este de doar 46,6%, conform studiului. Marea Britanie are cea mai mare rata de penetrare a Internetului, cu 97,52%.

Intreaga piata de eCommerce din Europa va ajunge la 400 de miliarde de euro in 2017.