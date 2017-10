Timisoara devine, astfel, al doilea oras, dupa Bucuresti, in care sunt deschise cate doua showroom-uri eMAG. Noul magazin offline este al treilea inaugurat de eMAG, in 2017. De la inceputul anului, eMAG a mai deschis cate un showroom in Bucuresti si in Sibiu.

„Pe fondul unei cereri tot mai crescute pe piata bunurilor de larg consum, ne dorim sa venim si mai aproape de clientii nostri din vestul tarii, intr-una din cele mai populate zone ale Timisoarei. Noul showroom va acoperi zona de sud a orasului, vom avea expuse peste 1.000 de produse, in aproape 900 de metri patrati. Estimam ca noul showroom va permite livrarea a peste 120.000 de comenzi anual”, declara Sorin Dinu, retail director eMAG.

Clientii eMAG vor putea testa aici, inainte de a plasa o comanda, peste 1.000 de produse si accesorii expuse din categorii precum electrocasnice, electronice, produse si solutii IT, gaming, aparate de ingrijire personala si smart tech.

In perioada 12-15 octombrie, eMAG ofera, in noul showroom din Timisoara, reduceri exclusive, de pana la 45%, pentru diferite categorii de produse, de la electrocasnice si electronice, pana la produse de ingrijire personala. Clientii care vor plasa comenzi direct in showroom vor putea achizitiona produsele in 12 rate fara dobanda, prin intermediul cardurilor de cumparaturi partenere.