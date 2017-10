Magazinul online de produse naturiste Vegis.ro a inregistrat o cifra de afaceri de 1,36 milioane de euro in primele 9 luni ale acestui an, in crestere cu 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Categoriile de produse care au inregistrat cele mai mari cresteri au fost produsele apicole si alimentele bio, cu cresteri de 40%, respectiv 30% fata de perioada ianuarie - septembrie 2016.

„Studiile arata ca 83% dintre consumatorii din mediul urban asociaza stilul de viata sanatos cu o alimentatie sanatoasa, prin urmare este normal ca aici sa se produca primele schimbari si sa fie generate cresteri constante. In ultimul an categoria Alimente Bio a crescut ca importanta in portofoliul nostru atat datorita interesului tot mai mare acordat de catre consumatori, cat si a largirii gamei. Momentan avem aproape 2000 de produse in categoria Alimente, listate pe site si aflate in stoc permanent in depozitul nostru din Brasov” declara Mihai Bucuroiu, fondator si director de dezvoltare Vegis.ro.

Mierea de Manuka Raw si uleiul de cocos raman cele mai vandute produse pe Vegis.ro si anul acesta. Dintre produsele introduse in portofoliu in 2017, cele mai vandute au fost scortisoara Ceylon, bicarbonatul de sodiu fara aluminiu, mierea de Manuka MGO 830 si spirulina tablete.

”Portofoliul este imbogatit in permanenta cu produse noi din toate categoriile, am avut un total de peste 1000 de produse noi in primele 9 luni ale anului. Desigur ca in acest proces avem grija sa delistam produsele care nu au cerere, pentru ca nu ne-am facut un obiectiv de a avea un numar foarte mare de produse, ci de a lista doar acele produse in care avem incredere, sunt conforme si pentru care exista cerere” spune fondatorul Vegis.ro.

Peste 30% dintre produsele noi provin de la producatori romani, mici producatori artizanali sau afaceri de familie.

”Prin noile colaborari cu producatori romani ne dorim sa sustinem atat directia in care se indreapta consumatorii, tot mai interesati sa cumpere natural si romanesc, cat si sa sprijinim afacerile romanesti producatoare de produse naturiste de calitate, care se confrunta cu dificultati in listarea produselor si aducerea lor aproape de public” adauga Mihai Bucuroiu.

Orasele din care se inregistreaza cel mai mare numar de comenzi sunt: Bucuresti (care reprezinta 37% din total), Cluj, Brasov, Timisoara, Constanta si Iasi.

Comanda medie pe site ramane 150 lei, aceeasi valoare ca in 2016, in conditiile in care s-a inregistrat o crestere a frecventei de achizitie la clientii fideli, precum si a numarului de comenzi per ansamblu.

„Am crescut cu 32% numarul de comenzi inregistrate fata de primele 3 trimestre ale anului trecut, crestere care indica pe de-o parte interesul ridicat al publicului fata de produsele naturiste, si pe de alta parte rezultatul investitiilor noastre recente in platforma, diversificarea portofoliului si imbunatatirea fluxurilor de procesare a comenzilor. Faptul ca suntem singurul magazin online de naturiste din Romania cu toate produsele listate in stoc permanent, si vorbim despre 6500 produse, reprezinta un avantaj competitiv considerabil in atragerea si fidelizarea clientilor” adauga Mihai Bucuroiu.

Cea mai puternica tendinta remarcata in 2017 in ceea ce priveste comportamentul de consum este dorinta clientilor de a avea informatii complete despre ingredientele produselor, tara de origine a materiei prime, valorile nutritionale si certificarile produselor.

Ne bucuram sa vedem aceasta dorinta de a fi informat din partea publicului nostru. Pana acum noi eram cei care initiau informarea, anul acesta insa am constatat ca ni se cer constant date suplimentare despre produse, asa ca am decis sa documentam complet descrierea produselor, asta insemnand afisarea tabelului cu valorile nutritionale pentru produsele alimentare, ingredientele complete pentru cosmetice, compozitia remediilor naturale si tara de origine pentru fiecare produs in parte. Este un proces anevoios, pentru care am mobilizat resurse aditionale”, declara Mihai Bucuroiu.

Pentru 2017, Vegis.ro estimeaza sa ajunga la afaceri totale de peste 1.8 milioane de euro, in crestere cu 25-30% fata de anul precedent, in timp ce piata de produse naturiste vandute online in Romania creste cu 20% si este estimata sa atinga anul acesta aproximativ 35 milioane de euro.

„Obiectivul nostru este sa ne consolidam pozitia de lider al pietei, sa mentinem procentele de crestere peste cresterea pietei si in 2-3 ani sa avem o cota de piata de 10%” mai spune Mihai Bucuroiu.