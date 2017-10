Protectia datelor cu caracter personal reprezinta o provocare atat la nivel european cat si in Romania, in conditiile in care, potrivit unui studiu realizat in UE, doar 15% dintre participanti au declarat ca simt ca datele lor sunt in siguranta cand sunt puse la dispozitia unui tert. Adriana Radu, partener in cadrul Schoenherr si Asociatii, a explicat, in conferinta retailArena, organizata de wall-street.ro, care sunt pasii urmatori pe care Romania trebuie sa ii faca perioada imediat urmatoare cu privire la legislatia in acest domeniu.

Este vorba in primul rand de implementarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) care se va aplica, inclusive firmelor din Romania, incepand cu data de 25 mai 2018. “15% este foarte putin. Trebuie sa lucram la incredere. Colectam date si dam consumatorului incredere ca datele lui sunt in siguranta si folosite intr-un mod transparent si sigur pentru el. Trebuie sa ne uitam la dreptul consumatorului la viata private ca la un drept fundamental pentru el. Daca ne...