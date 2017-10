Horologer a luat nastere din pasiune, pe fondul a 20 de ani de experienta in domeniul orologeriei. A pornit in martie 2015, ca un service multi-brand pentru ceasuri elvetiene, iar, in timp, a prins contur ideea unui magazin online, dar si offline. Intrucat afacerea este una de familie, bunul mers al lucrurilor e supravegheat, zi de zi, de cei doi fondatori, Vasile si Marius Vasilescu.

„In 2015 i-am propus tatalui meu, Vasile Vasilescu, sa renunte la job-ul pe care il avea, de cativa ani buni, in cadrul unui magazin specializat in ceasuri de lux. In acea perioada, eu tocmai terminasem masterul la Facultatea de Electronica si lucram intr-o multinationala in domeniul telecomunicatiilor, insa am fost mereu atras de new media si de ideea unei afaceri de familie”, spune Marius.

Prima provocare a fost sa il convinga pe tatal sau ca au nevoie de o identitate vizuala, un concept care nu este tocmai palpabil, dar, treptat, au reusit sa modeleze o strategie comuna. „Avand background-uri diferite, uneori nici viziunile asupra unei probleme nu coincid, dar de fiecare data ne ajuta faptul ca avem incredere unul in celalalt si astfel putem lua deciziile mai usor”.

Care sunt provocarile Horologer in prezent?

In momentul de fata, trebuie sa convinga potentialii clienti ca exista intr-adevar o diferenta intre un ceas accesoriu si un ceas elvetian, care nu trebuie sa fie scump pentru a fi bun. Provocarea antreprenorilor este sa invete clientii sa gandeasca pe termen lung.

„Experienta ne-a invatat ca diferentele incep prin calitatea materialelor, se continua cu atentia la detalii in timpul procesului de manufacturare, iar avantajele se simt chiar si la mult timp dupa achizitia ceasurilor. Un exemplu in acest sens este acela ca marcile elvetiene de ceasuri produc piese de schimb inca 10 ani, dupa ce ceasul iese din productie. Acest fapt reprezinta un detaliu foarte important, avand in vedere ca ceasurile sunt obiecte de care ajungem sa ne atasam si de care nu vrem sa ne lipsim pentru ca nu gasim o curea de schimb sau o piesa specifica”.

Pe langa aceste avantaje, mai este si cel al unui service profesional, in care clientul este tratat asa cum se cuvine, considera Marius Vasilescu.

„Sunt, de fapt, multi factori, care in final ajung sa cantareasca foarte mult. Speram sa depasim aceste provocari, prin comunicarea eficienta cu clientii si prin consilierea acestora”.

Cum arata clientii care (inca mai) repara ceasuri?

Clientii care vin cu ceasul in service sunt, de obicei, persoane mature, cu studii superioare.

„Avem foarte multi clienti din top management-ul multinationalelor, care lucreaza in marketing, in domeniul bancar, medici, avocati, ingineri sau antreprenori. In ultimul timp, am fost placut surprinsi de clienti mai tineri, cu varste intre 26 si 30 de ani, foarte bine documentati”, puncteaza antreprenorul.

Toate ceasurile au nevoie de o revizie periodica, pentru a le garanta functionarea impecabila timp indelungat. Producatorii recomanda mentenanta la trei ani pentru ceasurile mecanice sau la cinci ani pentru cele quartz.

„Aici putem face o paralela intre un ceas si motorul unei masini, care are nevoie periodic de revizie, pentru a functiona corespunzator”.

Este greu de estimat o valoare a pietei. La numarul clientilor care cumpara un ceas din Romania, se mai adauga si cel al tuturor posesorilor de ceasuri care isi doresc sa le pastreze in conditii optime. „Mai mult, in ultimul timp am inceput sa avem si clienti din afara tarii, care isi planifica o vizita la noi in service, atunci cand ajung in tara”.

Va supravietui meseria de ceasornicar in viitorul previzibil?

Meseria de ceasornicar este in continua transformare, insa cu siguranta va supravietui, considera antreprenorul.

„Tehnologia inoveaza chiar si in acest domeniu, iar pe noi ne bucura acest lucru. Investim in aparatura moderna, care ne permite sa diagnosticam cat mai repede problema si sa eficientizam procesul de reparatie. In definitiv, si clientii au de castigat, pentru ca in urma unui test automat, acestia au certitudinea ca un ceas functioneaza asa cum trebuie”.

Ceasurile bune sunt privite ca bijuteriile sau ca operele de arta. Sunt obiecte atemporale, care nu se devalorizeaza. Ceasurile inteligente sunt un trend care, probabil, va fi depasit in ani. Sigur, prin industria de marketing din spatele lor, sunt repartizate in categoria ceasurilor, cu toate ca se incadreaza, mai curand, la electronice, subliniaza, pasionat, Marius Vasilescu.

Cum se diferentiaza Horologer de concurenta de pe piata?

„Cred ca cel mai important atu al nostru este experienta din domeniu. Cunoastem interiorul unui ceas, stim ca mecanismele ceasurilor pe care le vindem sunt fiabile, stim din ce materiale sunt construite si stim cum se vor comporta acele materiale in timp”.

„Mai mult decat atat, stim reguli pentru cum ar trebui sa arate ceasul la mana clientului, putem recomanda un ceas in functie destinatia acestuia, de persoana sau de activitate persoanei. Si, nu in ultimul rand, ne invatam clientii cum sa aiba grija de ceasuri, astfel incat sa se bucure de ele o perioada de timp cat mai indelungata”.

Luna trecuta business-ul a depasit deja cifra de afaceri pe anul precedent. „Pana la finalul anului, preconizam o crestere de 50% a cifrei de afaceri, pe care speram sa o pastram si pe parcursul lui 2018. Ne bazam pe investitiile pe care le vom face in stocul de ceasuri, astfel incat sa acoperim o gama cat mai mare de modele si sa acoperim mai multe categorii de gusturi”. In 2016, compania a generat afaceri de circa 95.000 de lei.

Care sunt cele mai bine vandute ceasuri si ce tendinte sunt in piata?

Sunt foarte populare ceasurile oversized, chiar si cele de dama. Anul acesta, a revenit moda ceasurilor din titaniu, iar un alt trend este cel al ceasurilor placate PVD cu diverse culori, cu precadere negru.

„La noi au fost foarte apreciate modelele cu bratara ceramica sau cele care au cureaua de silicon. Si curelele textile sunt foarte apreciate, pentru ca sunt practice, se schimba usor si pot fi spalate”.

Difera consumatorul roman de ceasuri de cel din Vest? Daca da, in ce feluri?

Consumatorul din Vest stie sa faca diferenta intre un ceas-accesoriu si un ceas elvetian. Acesta stie la ce sa se astepte de la fiecare in parte. Deocamdata, piata din Romania este in faza in care exista apetit pentru ceasuri de orice fel, iar trecerea timpului va face gusturile din ce in ce mai rafinate.

In prezent, cosul mediu este in jurul valorii de 900 de lei. „Ne asteptam sa creasca, poate chiar sa se dubleze, pentru ca planuim sa importam si branduri cotate superior ca pret”.

Pentru 2018, prima veste de la Horologer este lansarea unui brand exclusivist, in premiera pe piata din Romania, posibil chiar la sfarsitul acestui an.

„Nu vom neglija insa brandul Election, pentru care suntem unicul distribuitor si pentru care ne gandim sa deschidem mai multe canale de vanzare. In magazinul fizic vom face un redesign, pentru ca multi clienti doresc sa ridice din magazin ceasurile comandate online si vrem sa le cream o experienta cat mai placuta. De asemenea, in paralel, vom continua sa investim in bussiness intelligence si in aparatura performanta pentru service”.